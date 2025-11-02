Antalya Kültür Yolu Festivali: 'Antik İzler Göbeklitepe' ve 'Yalnız Kalabalık' Sergileri Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Selma Gençel ve Sinan Demir'in sergileri sanatseverleri bekliyor. Sergiler 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 14:43
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan sergiler, sanatseverlerle buluştu. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

Selma Gençel — 'Antik İzler Göbeklitepe'

Seramik sanatçısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Selma Gençel'in 'Antik İzler Göbeklitepe' isimli sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gençel, açılışta yaptığı konuşmada, sergide 22 eserinin bulunduğunu söyledi. Antik dönemlerle bağ kurabilmek için elle şekillendirme yöntemini denediğini belirten Gençel, "Burada açtığım sergi sanatta yeterlilik çalışmam. Doktora tezim, Göbeklitepe'deki taşların üzerindeki sembollerin, seramiklere yansımasına ilişkin. Alan araştırmasında gördüğüm sembolleri, oluşturduğum farklı formlar üzerinde uyguladım." diye konuştu.

Sinan Demir — 'Yalnız Kalabalık'

Festival kapsamında ressam Sinan Demir tarafından hazırlanan 'Yalnız Kalabalık' sergisi de açıldı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki sergide eserler, bireyin kalabalıklar içindeki yalnızlığını, içsel devrimlerini ve sessiz çığlıklarını anlatıyor.

Demir, yaptığı açıklamada, eserlerinde kentin dar sokakları, yorgun yüzler ve camlara yansıyan silüetler aracılığıyla yalnızlık temalarının işlendiğini belirtti. "Renkler, çizgiler, gölgeler. Hepsi bir arayışın dili. Kalabalığın gürültüsünde kaybolmayan bir ses bulmak istedim." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen sergiler, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

