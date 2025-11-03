Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Kelebek ve Kuş Sergileri Açıldı

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde açılan kelebek ve yerel kuş sergileri, 7 Kasım'a kadar sanatseverleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 15:28
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Antalya Kelebekleri Özel Kostüm

Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen "Antalya Kelebekleri Özel Kostüm" sergisi ziyaretçiler tarafından geziliyor. Usta öğretici Müzeyyen Cantürk, sergi için bölgede yaşayan 300'ün üzerinde kelebeğin kanatlarının araştırıldığını söyledi.

Cantürk, ipek üzerine birebir işlenen kanat şekilleriyle oluşturulan koleksiyona ilişkin, "Antalya, Isparta ve Burdur yörelerindeki tarih, kültür, doğa ve endemik türler araştırıldı, sanatla bütünleşince ortaya farklı eserler çıktı. İpek kumaş üzerine kelebeklerin desenlerinden oluşan işlemeler yapıldı." dedi.

İpek dokuma üzerine boyama ve boncuk işlemelerin yer aldığı koleksiyonun yapım aşamasının yaklaşık 2 yıl sürdüğü belirtildi.

Antalya Yerel Kuşlar

Aynı enstitüde açılan "Antalya Yerel Kuşlar" sergisinde, Antalya'da yıl boyu görülen yerli kuş türlerini konu alan tablolar yer aldı. Sanat tasarım bölümü usta öğreticisi Nadya Çimen, sergide 5 sanatçının eserinin bulunduğunu söyledi.

Çimen, sergideki çalışmaların suluboya, minyatür tarama ve tezhip teknikleriyle hazırlandığını belirterek, "Sergi için kentte yaşayan kuşlarla ilgili araştırma yaptık. Antalya'da yaşayan çok sayıda kuş var. Sürekli yaşayan kuşları sergilemek istedik." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamındaki sergiler, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

