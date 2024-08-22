İzmir'deki Yangınlardan Etkilenen Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Etkinliği

Yangınlardan Etkilenen Hayvanlar İçin Özel Etkinlik

İzmir'de meydana gelen orman yangınları, birçok sokak hayvanını olumsuz etkiledi. Bu duruma dikkat çekmek ve hayvanları sahiplenmek amacıyla, "Patili Perşembe" adlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin Detayları

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yamanlar yangınının etkilediği bölgedeki barınaklardan güvenli alana taşınan hayvanlar yer aldı. Hayvanseverler, aşıları ve bakımları tamamlanmış kedi ve köpekleri sahiplenmek için etkinliğe katıldılar.

Veteriner Müdürlüğü Açıklamada Bulundu

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, yangın sırasında AFAD'tan gelen ihbarlarla bölgeye ulaştıklarını ve 750’ye yakın hayvanı güvenli alanlara naklettiklerini belirtti. Okçuoğlu, kurtarılan hayvanlardan bazılarının tedavisinin sürdüğünü ve bir kısmının doğal ortamlarına bırakıldığını ifade etti. Sahiplendirilmek üzere etkinliğe hazırlanan kedi ve köpekler ise dikkat çekti.

Katılımcıların Duyguları

Etkinliğe katılan ünlü sanatçı Seren Serengil, kör bir köpeği sahiplenmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ve İzmirlileri sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet etti. Ayrıca, hayvan sahiplenme isteğini paylaşan Ece Cangöze, "Düğme" adını verdiği kediyi kardeş olarak sahiplenmenin sevincini yaşadığını dile getirdi. Hayvan bakımı konusunda yetersiz imkanlara sahip olduğunu söyleyen Gülşah Birman ise, sahipsiz hayvanlara duyarsız kalamadığını belirtti.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.