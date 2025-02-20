Kaunos Antik Kenti Kışın Büyüleyici Görüntüler Sunuyor

Kaunos Antik Kenti'nde Kış Güzellikleri

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Kaunos Antik Kenti, tarih ile doğanın muhteşem bir uyum sergilediği 3 bin yıllık tarihi bir alan olarak kış mevsiminde de ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Ulaşım Kolaylığı

Kaunos Antik Kenti, Çandır Mahallesi'nde konumlanarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Ziyaretçiler, Köyceğiz'den araçla veya Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden tekne ve feribotla rahatlıkla ulaşabiliyor.

Tarihi ve Doğal Güzellikler

Antik dönemlerde Dalyan Çayı'nın etrafında kurulan liman kenti Kaunos, zamanla denize olan mesafesinin Dalyan deltasının oluşumuyla açıldığı biliniyor. Tarihi yapıların suya yansıması, kış mevsiminde de göz alıcı görüntüler ortaya çıkmasını sağlıyor.

Ziyaretçilerin Yorumları

Marmaris'ten gelen ziyaretçilerden Mert Kaan Saraylı, Kaunos'un güzel bir korunma ile ziyaretçilere sunulduğunu dile getirerek, "Eserler çok iyi bir şekilde ortaya çıkarılmış," dedi. Kahramanmaraş'tan eşiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden Ahmet Korkmaz ise, "Buraya ilk defa geliyoruz. Kaunos Antik Kenti çok güzel bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ederim," ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki tarihle doğanın iç içe olduğu 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki tarihle doğanın iç içe olduğu 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor.