Antalya Kütüphanesi'nde Azerbaycan Seçkisi: 759 Kitaplık Koleksiyon

Antalya Kütüphanesi'nde, Kepez Belediyesi ile Azerbaycan Kültür Merkezi işbirliğiyle hazırlanan Azerbaycan Seçkisi açıldı. Seçki, Azerbaycan'ın edebiyatını, tarihini ve kültürünü okuyucularla buluşturmayı amaçlıyor.

İşbirliği ve sayılar

Seçkide toplam 759 kitap yer alıyor. Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, kütüphanedeki törende yaptığı konuşmada, böyle bir seçkinin hazırlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kerimli, 'Azerbaycan edebiyatının Antalya'daki kütüphaneden okuyuculara ulaşması bizim için özel bir anlam taşıyor. Azerbaycan edebiyatının, edebi fikrinin daha yakından öğrenilmesi açısından böyle bir bölümün hazırlanması önemli bir hizmet oldu. İki devlet arasında kardeşlik, dostluk bağlarının kuvvetlenmesine hizmet edecektir.' dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise Antalya Kütüphanesi'nde binden fazla Azerbaycanlı okuyucunun kayıtlı olduğunu söyledi. Kocagöz, 'Toplam 759 kitabımız var, bunun 400'ü Azerbaycan Kültür Derneği'nden geldi.' diyerek işbirliğinin devam edeceğini bildirdi.

Seçkide öne çıkan eserler

Seçkide, Azerbaycan'ın Yeniden Doğuş Sürecinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, Haydar Aliyev: Büyük Devlet Adamı, Nizami Gencevi: Azerbaycan'dan dünyaya ve Azerbaycan Türkçesinin en önemli temsilcileri olan Nesimi, Fuzuli, Nizami Gencevi ve Şehriyar'a ait eserler yer alıyor.

Nadir eserler ve sergi

Ayrıca, Nadir Eserler Kütüphanesi'nde Azerbaycan bayrağında mavi-yeşil-kırmızı renkler ile simgelenen 'Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak' ilkesini formüle eden Hüseyinzade Ali Bey'in ıslak imzalı, Atatürk'ün arkadaşlarından Kazım Nami Bey'e kendi el yazısı ile ithaf ettiği bir kitap da sergileniyor.

