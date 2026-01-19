Antalya seralarında dona karşı anlık takip: Cep telefondan dijital sensörle uyarı

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:11
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Antalya’da da etkisini sürdürüyor. Tarımın başkenti Antalya’da sera üretiminin yoğun olduğu bölgelerde, Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle başlatılan dijital tarım uygulaması üreticileri soğuk havalarda don nöbetinden kurtarıyor.

Dijital sensörlerle anlık izleme

Dijital sensörler sayesinde üreticiler seralarının sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarından anlık takip ederek don ve hastalık riskine karşı hızlı önlem alabiliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamalar, sulama verileri ile birlikte gübre, su ve ilaç kullanımının ürün ihtiyacına göre belirlenmesini sağlıyor; böylece maliyet azalırken çevre korunuyor.

Hibe ve işletme desteği

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi başta olmak üzere sera üretimi yapan çiftçilere yönelik hava sensörü hibeleri sürüyor. Sistem, alarm kurma özelliğiyle özellikle soğuk ve don tehlikesi bulunan bölgelerde büyük kolaylık sağlıyor. Biber yetiştiriciliğinde kritik öneme sahip nem yönetimini destekleyerek hastalık riskini azaltmaya ve kimyasal tüketimini düşürmeye katkı sunuyor. Yıllık işletim ücreti ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Değerler uygulama üzerinden takip ediliyor

Sistem sayesinde üreticiler soğuk havalarda seraya sürekli gelip gitmek zorunda kalmadan uygulama üzerinden değerleri anlık izleyebiliyor. Uygulamadaki alarm ve bildirimler sayesinde sıcaklık belirlenen seviyenin altına düştüğünde hızlı müdahale mümkün oluyor. Don riski oluştuğunda üreticiler seraya giderek sobalarını yakıyor ve ürünlerini koruma altına alıyor.

Üreticilerden memnuniyet

Kurşunlu Mahallesi’nde seracılık yapan Ali Patır sistemin büyük kolaylık sağladığını belirtti. Patır, Bizlere büyük bir yardımı oluyor. Antalya merkezinde bir işimiz olduğunda, yoğun olduğumuz zamanlarda aklımız serada kalmıyor. Yakın zamanlarda Isparta iline gitmiştim, oradan da cep telefonumdan seramın değerlerini kontrol ettim. Derece kötü ise evdekilere haber veriyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi dijital tarım uygulaması ile bizlere büyük kolaylık sağladı dedi.

