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Antik Tralleis'te Müzik ve Dans Şöleni

Tralleis Antik Kenti'nde notalı müzik dinletisi ve dans gösterisi yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:51
Antik Tralleis'te Müzik ve Dans Şöleni

Antik Kent Tralleis’te Sanat Dolu Bir Etkinlik

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti, tarihi notalı müzik eşliğinde düzenlenen dinleti ile kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

AYGİAD'dan Anlamlı Bir Etkinlik

Aydın Genç İnsanlar Derneği (AYGİAD), Tralleis'in tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, gymnasium kompleksinin "üç gözler" olarak bilinen yerinde "Tralleis Gözlerini Açıyor" adlı sanatsal bir organizasyon düzenledi.

Müzik ve Dans Gösterisi

Etkinlikte, Tralleis'ten çıkarılarak Danimarka'daki bir müzede sergilenen Seikilos Mezar Yazıtı'ndaki müzikal notalar, çeşitli enstrümanlar eşliğinde çalındı. Antik döneme ait kıyafetler giymiş dansçılar, dünyanın en eski notalı müziği eşliğinde seyirciye unutulmaz bir gösteri sundu.

AYGİAD Başkanı Cerit’in Açıklamaları

Etkinlikte bir konuşma yapan AYGİAD Başkanı Taşkın Cerit, Tralleis’in kültür turizmi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Cerit, Tralleis’in tanıtımını yapmak için her zaman işbirliğine açık olduklarını belirterek, “Bu etkinliğimiz burada atılan ilk adım olabilir. Buradaki antik kent, şehrimiz için bacasız bir fabrika. Tez zamanda turizme açılmalı ve yerli, yabancı ziyaretçilere kapılarını açmalıdır.” dedi.

Kazı Başkanı Çekilmez’in İfade Ettikleri

Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez ise, en büyük hayallerinin Tralleis’i halka açmak olduğunu ifade etti. Etkinlik, klasik müzik dinletisi ile sona erdi.

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