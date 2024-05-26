Arabanızı temizlerken sakın bunu yapmayın! Arabanız bir anda perte çıkabilir

Aracınızı temizlerken bu hatayı yaparsanız arabanız bozulabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ TEMİZLERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Araba temizliği yaparken çok basit ve önemli adımlara dikkat edilmesi gerekiyor. Araçların uygun yerlerde bol su ile yıkanıyor. Ama bu işlemler yapılırken yüksek basınç ve tazyikli su kullanılırken tamponda çizilmeler olabilir. Arabanın satış değerini etkilememek için bu hatayı yapmamak gerekiyor. Ancak basınçlı su kullanmak yerine daha basit adımlar uygulayabilirsiniz.





Araç temizlendikten sonra kurulama kısmında uygun bir mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Başka bezler araç camlarında çizilmelere neden olabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız aracınızın satış değeri düşebilir. Arabayı güneş altında yıkayacaksanız tamamen temizlenmeden sular hızlı şekilde kurur. Bu şekilde ise araç yüzeyinde lekeler oluşur. Bu lekeler değerini düşürmese bile temizliğin zorlaşmasına neden olur. Araç temizliği için birçok ürün önerilir ancak her ürün her araca uygun değildir. Araç yıpranmasına ve aşınmasına sebep olacak kimyasal ürünlerin kullanılmaması öneriliyor. Bu sebeple aracınıza uygun temizlik ürünlerini araştırarak tercih edebilirsiniz.