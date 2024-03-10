Arabası olan herkesin bilmesi şart! 15 gün detayını bilmeyen şimdi yandı

ARAÇ SAHİPLERİ BU HABER SİZİ İLGİLENDİRİYOR…

Araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir konu yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışı yapıldıktan sonra zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesi kararını iptal etti. Mahkemenin iptal etmesinin gerekçesi ise anayasaya aykırı olduğu için denildi. Ancak bu kararın 9 ay sonra yani 2025 yılında yürürlüğe gireceği ifade edildi. Zorunlu mali sorumluluk sigortası, araç sahiplerinin önem verdiği konuların başında geliyor. Edinilen bilgilere göre Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir dava ile ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir." şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurduğu belirtildi.





Başvuruda, kişinin aracını sattığı andan itibaren araç üzerinde hiçbir hakkı bulunmadığı gerekçesi ile bu ararın alındığı belirtildi.

KARARIN GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

Yüksek Mahkeme tarafından araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve hukuki olarak bir hakkı kalmadığı ve sorumluluğu bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, "Satış veya devir işlemi yapılan ve işleteni değişen motorlu araçların tescilinde ya da trafiğe çıkarılmasında yeni işleten tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılması şartının aranmasını içeren bir düzenleme yapmaya ilişkin kanun koyucunun önünde anayasal bir engel bulunmadığı görülmüştür." değerlendirmesine yer verildi.

Kişinin, üzerinde hukuki ve fiili olarak denetim ve kontrol imkanına sahip olmadığı kişilerin fiillerinden sorumlu tutulmasının bir zorunluluk olmadığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Aracın devri suretiyle araç üzerindeki her türlü kontrol ve denetim yetkisini yitirmiş bulunan sigortalının artık işleten sıfatı da kalmadığı halde sözleşmenin sigorta şirketince feshedilmemesi durumunda sözleşme süresince, sözleşmenin feshedilmesi halinde dahi fesih tarihinden itibaren 15 gün boyunca yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulabilmesine imkan tanıyan kuralların gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır."