Arabası olan karalar bağlayacak! TÜVTÜRK muayene ücretlerine okkalı zam geliyor

TÜVTÜRK, 2023 yılında araç muayene fiyatlarını önemli ölçüde artıracak. Yeniden değerleme oranının %58,46 olarak belirlenmesi araç sahiplerinin maliyetlerini artıracak.

2023 yılında geçerli yeniden değerleme oranı %58,46 şeklinde belirlendi. Bu vergi oranı, araç muayene ücretleri de dahil olmak kaydıyla birçok vergi ve ücreti hesaplamak için kullanılır.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bir açıklamasında 2023 yılı araç muayene ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Bingöl, yüzde 58,46 yeniden değerleme oranıyla 1.149,60 lira olan araç muayene bedelinin 1.821,66 liraya yükseltileceğini söyledi.





Bu fiyat artışı araç sahiplerinin bütçelerini etkileyerek 2023 yılında araç muayenelerini daha pahalı hale getirecek. Araç sahiplerinin ise söz konusu vergi artışı durumunu göz önüne alarak bütçelerini planlamaları ve ayrıca muayene masraflarını karşılamaya hazır olmaları isteniyor.

Yollarda güvenli sürüş için araç muayeneleri oldukça önemli olup, düzenli kullanımı zorunludur. Ancak bu yeni artışlar araç sahiplerinin bu hizmete erişimini zorlaştırabilir.