Arabası olan karalar bağlayacak! TÜVTÜRK muayene ücretlerine okkalı zam geliyor

Artan enflasyon nedeniyle TÜVTÜRK'ün araç muayene maliyetleri hızla artacak. Bu artış, 2023 yılında araç sahiplerini maddi açıdan sıkıntıya sokabilir ve daha fazla bir tartışma konusu olabilir.

Arabası olan karalar bağlayacak! TÜVTÜRK muayene ücretlerine okkalı zam geliyor
Yayın Tarihi:

TÜVTÜRK, 2023 yılında araç muayene fiyatlarını önemli ölçüde artıracak. Yeniden değerleme oranının %58,46 olarak belirlenmesi araç sahiplerinin maliyetlerini artıracak.

2023 yılında geçerli yeniden değerleme oranı %58,46 şeklinde belirlendi. Bu vergi oranı, araç muayene ücretleri de dahil olmak kaydıyla birçok vergi ve ücreti hesaplamak için kullanılır.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bir açıklamasında 2023 yılı araç muayene ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Bingöl, yüzde 58,46 yeniden değerleme oranıyla 1.149,60 lira olan araç muayene bedelinin 1.821,66 liraya yükseltileceğini söyledi.

Arabası olan karalar bağlayacak! TÜVTÜRK muayene ücretlerine okkalı zam geliyor

Bu fiyat artışı araç sahiplerinin bütçelerini etkileyerek 2023 yılında araç muayenelerini daha pahalı hale getirecek. Araç sahiplerinin ise söz konusu vergi artışı durumunu göz önüne alarak bütçelerini planlamaları ve ayrıca muayene masraflarını karşılamaya hazır olmaları isteniyor.

Yollarda güvenli sürüş için araç muayeneleri oldukça önemli olup, düzenli kullanımı zorunludur. Ancak bu yeni artışlar araç sahiplerinin bu hizmete erişimini zorlaştırabilir.

Öne Çıkanlar
İstanbul, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve birçok ile sağanak geliyor! Şimdiden planlarınızı yapın! İstanbul, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve birçok ile sağanak geliyor! Şimdiden planlarınızı yapın!
Memur ve emekliler için yeni dönem! Maaşlarından kesilecek: Bakan Şimşek duyurdu Memur ve emekliler için yeni dönem! Maaşlarından kesilecek: Bakan Şimşek duyurdu
Emeklilere 7-8-9-10 Kasım duyurusu! İkramiyeye ek 12.000 TL geri ödemesiz para ödenecek Emeklilere 7-8-9-10 Kasım duyurusu! İkramiyeye ek 12.000 TL geri ödemesiz para ödenecek
Çok Okunanlar
Ankaralılar kışlık hazırlıklarınızı yapın! O günden sonra şehir buz kesecek: MGM uyardı Ankaralılar kışlık hazırlıklarınızı yapın! O günden sonra şehir buz kesecek: MGM uyardı Evdeki malzemelerle bir tepsi dolusu börek tarifi! Komşular tarifi için sıraya girecek Evdeki malzemelerle bir tepsi dolusu börek tarifi! Komşular tarifi için sıraya girecek Kasım ayında turnayı gözünden vuracak burçlar! Bir anda zengin olup aradıkları aşkı bulabilirler Kasım ayında turnayı gözünden vuracak burçlar! Bir anda zengin olup aradıkları aşkı bulabilirler Belediyelere personel alımı başladı! KPSS şartı yok: Onlarca ile müjde Belediyelere personel alımı başladı! KPSS şartı yok: Onlarca ile müjde Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi var! Bu fiyattan almak isteyen elini çabuk tutsun Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi var! Bu fiyattan almak isteyen elini çabuk tutsun Türkşeker 18-50 yaş arası personel alımı yapıyor! Alımlar 13 ilde, KPSS şartı aranmayacak Türkşeker 18-50 yaş arası personel alımı yapıyor! Alımlar 13 ilde, KPSS şartı aranmayacak