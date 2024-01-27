Aracı böyle olanlar yandı! Artık trafiğe çıkış yok

Aracı böyle olanlar artık trafiğe çıkamayabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARACI BÖYLE OLANLARA KÖTÜ HABER

TÜVTÜRK tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan son açıklamaya göre araç muayenelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Gaz ölçümü emisyon testini geçemeyen araçlar artık ağır hasarlı kabul edilecek ve trafikten men edilecek. 77 şehirde yer alan gezici istasyonlar randevu usulü hizmet veriyor. Gaz emisyon testini geçemeyen araçlar ağır kusurlu olarak tanımlanacak. Gaz emisyon ölçümleri sabit istasyonlarda ve yetkili gezici istasyonlarda yaptırılabiliyor. Gezici istasyonların yaptığı testler yetkili ölçüm istasyonunda olursa bu istasyonlardan hizmet alınamayacak. Gaz testini geçemeyen araçlar ağır hasarlı olarak sayılacak ve trafikten men edilecek. Yeni seneyle birlikte araçların muayene olma süreçleri şu şekilde;





-Lastik tekerli araçlar ilk üç yaşında ve her üç senede bir muayene

-İki üç tekerlekli araçlar ilk üç yaşında ve daha sonra her iki senede bir muayene

-Resmi hususi araçlar ilk üç yaşında ve daha sonra her iki senede bir muayene

-Diğer motorlu araçlar ilk bir yaşında ve daha sonra her sene muayene

-Römork ve yarı römorklar ilk bir yaşında ve daha sonra her sene muayene