Aras EDAŞ Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci Yılında Sahadaydı

Aras EDAŞ, bölgesel etkinliklerde ve tarihi önemi yüksek organizasyonlarda enerji altyapısının kesintisiz işlemesini sağlamak için kapsamlı hazırlıklar yaptı. Sarıkamış Harekatı’nın 111’inci yılı anma etkinlikleri sırasında iki gün boyunca sahada görev aldı.

Saha hazırlıkları ve enerji desteği

Anma programının törenlerinin sorunsuz yürütülmesi için tören alanlarındaki çadırlara jeneratörlerle enerji sağlandı. TRT canlı yayın alanı ile Allahüekber Dağları’nda oluşturulan sahnenin enerji ihtiyacı da jeneratör desteğiyle karşılandı.

Kesintilere karşı önlemler ve teknik takip

Anma etkinlikleri süresince olası enerji kesintilerine karşı önleyici tedbirler alan ekipler, dağıtım merkezi ve bölgeyi besleyen kabinlerde görev yaparak enerji arzının sürekliliğini sağladı. Sahada bulunan teknik ekipler tüm sistemleri anlık olarak takip ederek herhangi bir aksaklığa karşı hazır bekledi.

Kars İl Koordinatörü Zafer Demir şunları söyledi: "Sarıkamış Harekatı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, büyük fedakârlıkların yaşandığı tarihi bir mücadeledir. Bu anlamlı anma programlarının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için ekiplerimizle birlikte sahada gerekli tüm teknik ve operasyonel tedbirleri aldık. Tören süresince enerji arzının kesintisiz sağlanması için dağıtım merkezimizden sahaya kadar tüm noktaları anlık olarak takip ettik."

Aras EDAŞ, milli ve manevi değeri yüksek organizasyonlarda enerji arzının kesintisiz sağlanması sorumluluğunu sürdürmeye devam ediyor.

