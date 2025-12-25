Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Ilgar ve Sahara Geçidinde Buzlanma

Yüksek kesimlerde tipi etkili oldu

Ardahan’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili olarak ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan-Şavşat Karayolu üzerinde yer alan 2470 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan’ın Gürcistan’a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan 2550 rakımlı Ilgar Geçidinde kar yağışı ve meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

