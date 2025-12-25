DOLAR
Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Ilgar ve Sahara Geçidinde Buzlanma

Sabah başlayan kar ve tipi Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ulaşımı aksattı; Ilgar (2550 m) ve Sahara (2470 m) geçitlerinde buzlanma görüldü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:53
Yüksek kesimlerde tipi etkili oldu

Ardahan’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili olarak ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan-Şavşat Karayolu üzerinde yer alan 2470 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan’ın Gürcistan’a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan 2550 rakımlı Ilgar Geçidinde kar yağışı ve meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

