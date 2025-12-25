Başkan Mustafa Kavuş Meram’da Hastanedeki Çocuklara Şivlilik Sevinci Yaşattı

Konya’da çocukların en güzel günlerinden biri olan Şivlilik, bu yıl Meram’da duygulu bir ziyaretle taçlandı. Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sokaklarda şivlilik coşkusunu yaşayamayacak, bu özel günü hastane odalarında geçirmek zorunda kalan çocukları unutmayarak hediyelerini bizzat verdi.

Meram sokakları sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşarken, coşku en çok kapı kapı dolaşan çocuklarda ve Meram Belediyesi’nde hissedildi. Belediyeye gelen çocuklar hediyelerini Başkan Kavuş’un elinden aldı; aynı zamanda hastanedeki çocuklara yönelik ziyaretler de büyük ilgi topladı.

Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı

Başkan Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onların şivlilik heyecanına ortak oldu. Minik yüreklerin mutluluğu hastane koridorlarını adeta bayram yerine çevirdi. Başkan Kavuş’un elinden şivliliklerini alan çocukların tebessümü, ziyaret sırasında duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Ziyarete hastane yöneticileri de eşlik etti; çocuk servislerinde tek tek odaları gezen Başkan Kavuş, miniklerle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretçi kabul edilmeyen servislerdeki çocuklar içinse Meram Belediyesi tarafından hazırlanan şivlilikler, sağlık çalışanları aracılığıyla ulaştırıldı.

Başkan Kavuş: "Şivliliğe çıkamayan çocuklarımızı sevincin dışında bırakamazdık"

"Bugün Konya’nın sokakları çocuklarımızın neşesiyle dolu. Fener alayı ile başlayan mutluluk şivlilik sevinci ile devam etti. Ancak rahatsızlıkları sebebiyle bu günü hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklarımız var. Biz onların da bu mutluluktan mahrum kalmasını istemedik. Şivliliklerini ayaklarına kadar götürerek bu güzel geleneğin sevincini onlarla paylaşmak istedik. Yüzlerindeki mutluluk her şeye bedel. Rabbimden hepsine acil şifalar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl şivliliklerini kendileri toplarlar."

Başkan Kavuş, Üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili’nin manevi iklimine de dikkat çekerek, şivliliğin yalnızca bir gelenek olmadığını; paylaşmanın, merhametin ve gönül birliğinin en güzel yansımalarından biri olduğunu vurguladı.

