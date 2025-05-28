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Ardahan Göle'de Çiçeklerle Dolu Ovada Bisiklet Etkinliği

Ardahan Göle'de bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada pedal çevirerek doğanın güzelliklerini keşfetti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 10:49
Ardahan Göle'de Çiçeklerle Dolu Ovada Bisiklet Etkinliği

Ardahan Göle'de Bisiklet Tutkunları Buluştu

Ardahan'ın Göle ilçesinde, bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada ve çam ağaçlarıyla çevrili yolları kullanarak pedal çevirerek bölgenin eşsiz doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Etkinlik Detayları

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, bisikletseverler, çileklerle bezeli Göle Ovası'nda bir araya geldi. Etkinlik sırasında 7 bisiklet tutkunu, çam ormanları ve rengarenk çiçeklerle dolu arazilerden geçerek Canibeg Yaylası'na ulaştı.

Katılımcılar, toplamda 70 kilometre pedal çevirerek bölgenin eşsiz manzarasını deneyimleme fırsatı buldu. Ardayan temsilcisi Muhammed Yıldırım, etkinliğin amacı hakkında bilgi vererek, bisiklet sporunu sevdirmek ve doğanın güzelliklerini tanıtmak için böyle bir tur düzenlediklerini belirtti.

Doğanın Keyfi ve Gelecek Planları

Yeşil ve çiçeklerle dolu bir doğada bisiklet sürmenin keyfini yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, "Bölgemizde bisiklet sporunun tanıtımını yapmayı amaçladık. Bu amacımızı başardığımıza inanıyorum. Gelecekte yeni rotalar bulup bu sporu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tüm bisikletseverleri Ardahan'a bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada ve çam ağaçlarıyla çevrili...

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada ve çam ağaçlarıyla çevrili yollarda pedal çevirip bölgenin güzelliklerine dikkati çekti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı Göle Ovası'nda bir araya geldi. Buradan 7 bisiklet tutkunu çam ağaçlarıyla çevrili yollardan ve çiçeklerle bezenmiş arazilerden geçerek Canibeg Yaylası'na ulaştı.

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada ve çam ağaçlarıyla çevrili...

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada ve çam ağaçlarıyla çevrili yollarda pedal çevirip bölgenin güzelliklerine dikkati çekti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı Göle Ovası'nda bir araya geldi. Buradan 7 bisiklet tutkunu çam ağaçlarıyla çevrili yollardan ve çiçeklerle bezenmiş arazilerden geçerek Canibeg Yaylası'na ulaştı.

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