Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Göreve Başladı

Valilikte karşılama töreni ve ilk mesaj

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ardahan Valisi olarak atanan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan'daki görevine başladı.

Ardahan'a gelen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Valilik bahçesinde Damal bebeği kıyafetli öğrenci tarafından çiçekle karşılandı.

Karşılama programında hazır bulunan protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, muhtarlar, esnaf, vatandaşlar, STK ve oda temsilcileri ile tek tek görüşen Vali Çiçekli, makamına geçerek görevine başladı.

Basın mensuplarıyla ilk basın açıklamasını gerçekleştiren Vali Çiçekli, sözlerine şu ifadelerle başladı:

Allah hayırlı eylesin, bizi buraya, burayı bize hayırlı eylesin. Sizlerle beraber olmak, birlikte olmak, beraber milletin derdiyle dertlenmek, heyecanıyla heyecanlanmak bizi gerçekten mutlu edecek. Amacımız, emelimiz, bütün meslek hayatımızda olduğu gibi bu millete hizmet etmektir. Mükâfatını da yalnız ve sadece hak Teâlâ’dan ummaktır. Bu dilek ve bu niyaz ile Bismillah diyerek göreve başlıyoruz. Basın aracılığıyla da bütün şehrimizi, ilimizin mensuplarını, kardeşlerimizi, Ardahanlı hemşerilerimizi en kalbi duygularımızla, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Ve hoş bulduk diyoruz.

