Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ardahan Valisi atanan Mehmet Fatih Çiçekli, valilikteki karşılama töreninin ardından göreve başladı ve ilk açıklamasını yaptı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:59
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Göreve Başladı

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Göreve Başladı

Valilikte karşılama töreni ve ilk mesaj

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ardahan Valisi olarak atanan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan'daki görevine başladı.

Ardahan'a gelen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Valilik bahçesinde Damal bebeği kıyafetli öğrenci tarafından çiçekle karşılandı.

Karşılama programında hazır bulunan protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, muhtarlar, esnaf, vatandaşlar, STK ve oda temsilcileri ile tek tek görüşen Vali Çiçekli, makamına geçerek görevine başladı.

Basın mensuplarıyla ilk basın açıklamasını gerçekleştiren Vali Çiçekli, sözlerine şu ifadelerle başladı:

Allah hayırlı eylesin, bizi buraya, burayı bize hayırlı eylesin. Sizlerle beraber olmak, birlikte olmak, beraber milletin derdiyle dertlenmek, heyecanıyla heyecanlanmak bizi gerçekten mutlu edecek. Amacımız, emelimiz, bütün meslek hayatımızda olduğu gibi bu millete hizmet etmektir. Mükâfatını da yalnız ve sadece hak Teâlâ’dan ummaktır. Bu dilek ve bu niyaz ile Bismillah diyerek göreve başlıyoruz. Basın aracılığıyla da bütün şehrimizi, ilimizin mensuplarını, kardeşlerimizi, Ardahanlı hemşerilerimizi en kalbi duygularımızla, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Ve hoş bulduk diyoruz.

Vali Çiçekli görevine Başladı

Vali Çiçekli görevine Başladı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

