Ardahan Çıldır'da Buzlanma: Araçlar Yolda Kaldı
Yoğun kar sonrası yollarda patinaj ve kurtarma çabaları
Ardahan’ın Çıldır ilçesi merkezinde yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle birçok araç yolda kaldı.
Belediye ekipleri buzlanmaya karşı çalışma başlattı; ekipler yolların açılması ve güvenli ulaşım için müdahalede bulunuyor.
Yollarda patinaj çeken araçlar, diğer sürücüler tarafından çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Bölgedeki sürücüler dayanışma göstererek kurtarma çalışmalarına destek verdi.
ARDAHAN ÇILDIR İLÇESİNDE YAĞAN YOĞUN KAR SONRASI YOLLARDA OLUŞAN BUZLANMA ARAÇLARIN HAREKETLERİNE OLUMSUZ ETKİLEDİ.