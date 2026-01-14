Ardahan Çıldır'da Buzlanma: Araçlar Yolda Kaldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yoğun kar sonrası oluşan buzlanma araçların yolda kalmasına neden oldu; belediye ekipleri ve sürücüler kurtarma çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:49
Ardahan Çıldır'da Buzlanma: Araçlar Yolda Kaldı

Ardahan Çıldır'da Buzlanma: Araçlar Yolda Kaldı

Yoğun kar sonrası yollarda patinaj ve kurtarma çabaları

Ardahan’ın Çıldır ilçesi merkezinde yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Belediye ekipleri buzlanmaya karşı çalışma başlattı; ekipler yolların açılması ve güvenli ulaşım için müdahalede bulunuyor.

Yollarda patinaj çeken araçlar, diğer sürücüler tarafından çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Bölgedeki sürücüler dayanışma göstererek kurtarma çalışmalarına destek verdi.

ARDAHAN ÇILDIR İLÇESİNDE YAĞAN YOĞUN KAR SONRASI YOLLARDA OLUŞAN BUZLANMA ARAÇLARIN HAREKETLERİNE...

ARDAHAN ÇILDIR İLÇESİNDE YAĞAN YOĞUN KAR SONRASI YOLLARDA OLUŞAN BUZLANMA ARAÇLARIN HAREKETLERİNE OLUMSUZ ETKİLEDİ.

ARDAHAN ÇILDIR İLÇESİNDE YAĞAN YOĞUN KAR SONRASI YOLLARDA OLUŞAN BUZLANMA ARAÇLARIN HAREKETLERİNE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Efeler'de Hasan Çelebi Camii'nde 40 Yaşındaki Kadın Cami Bahçesini Mesken Tuttu
2
Eskişehir'de Kar Bereketi: Odunpazarı Evleri Kartpostallık Görüntüler
3
Kütahya OSB'de Jandarma'dan Yatırımcılara Bilgilendirme Semineri
4
Aynalı Harbin’de Palandöken’i Tanıttı: Erzurum Kış Turizminde Hedef Dünya Markası
5
Bilecik'te İbn-i Sina Meslek Lisesi'ne Yeni Kütüphane Açıldı
6
Van'da Trafik Polisleri Çocuklarla Kartopu Oynadı
7
ASAT 6 Yılda 35 milyar 505 milyon TL ile Antalya Altyapısını Güçlendirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları