Konya Büyükşehir'den 31 ilçede kar mesaisi: 790 araç, bin 885 personel sahada

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde acil müdahale ekipleriyle kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde beyaz bereketin etkisini hissettirmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirmesi adına ekiplerin 24 saat esasına göre sahada olduğunu belirten Başkan Altay, Merkezde ve merkez dışındaki tüm ilçelerde Acil Müdahale Ekiplerimizin kar ve buzlanmaya karşı görev başında. Merkezde Selçuklu-Karatay-Meram belediyelerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Ayrıca merkez dışındaki 28 ilçemizde 7 bölge şefliğimizde görev yapan personelimiz ve ekipmanlarımızla yolların açık tutulması için çalışmalarımız aralıksız şekilde sürüyor dedi.

Tuzlama ve solüsyon çalışmaları

Özellikle karın etkili olduğu ilçelerde kar temizleme, şehir merkezinde ise buzlanmayı önleme çalışmalarına ağırlık verildiğini vurgulayan Başkan Altay, 15 bin ton tuz ve 400 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuzla kışa hazır şekilde girmiştik. Ekiplerimiz şu anda mevsim sıcaklıkları ve yol şartlarına bağlı olarak solüsyon çalışmalarını sürdürüyor. Duamız; bereketin devam etmesi yönünde ifadelerini kullandı.

Bin 885 personel, 790 araç sahada

AKOM koordinesinde merkez ve ilçelerde bin 885 personel ve 790 araçla Konyalıların hizmetinde olduklarını vurgulayan Başkan Altay, Kar ve buzlanmaya karşı şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, hastaneler, okullar ve kamu alanlarında vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için gayret gösteriyoruz. Yine ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, camiler, yaya üst ve altgeçitlerde de ekiplerimiz görev başında. İlçelerimizde ve merkezde yolların açık kalması için sahada ve AKOM’da görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma, ilçe belediyelerimizin ekiplerine, karayolları, emniyet ve 112 ekiplerimize kolaylıklar diliyorum, teşekkür ediyorum. Lütfen kış lastiği olmadan yola çıkmayalım, merkez dışında yayla yollarını ve ara geçiş köy yollarını mümkün olduğunca kullanmayalım. Güncel bilgilendirmeler için KonyaAkom sosyal medya hesaplarını takip edelim açıklamasını yaptı.

Küresel iklim değişikliğinden dolayı son yıllarda kuraklık tehdidinin giderek daha çok kendisini hissettirdiğinin altını çizen Başkan Altay, Hem ülke olarak hem Konya’mız özelinde önümüzdeki yaz aylarını rahat geçirebilmek adına bu kış mevsiminde yağacak karın bereketine fazlasıyla ihtiyacımız var dedi.

Olumsuzluk yaşayan vatandaşlar Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabiliyor

Kış şartlarında vatandaşlar, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyesinin Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 nolu telefondan ulaşabilecek. Kış şartlarında sürücülerin de trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kış lastiği takmaları, araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmaları da önem arz ediyor.

