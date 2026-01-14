Bayburt’ta Motosiklet, Elektrikli Scooter ve Motokuryelere 1 Günlük Trafik Yasağı

Bayburt Valiliği, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü olumsuz hava ve buzlanma nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafikte 1 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten buzlanma uyarısı

Bayburt Valiliği tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve trafik seyri ile vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girebileceği belirtildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde motokuryelerin, motosikletlerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasının 1 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

Duyuruda yer alan ifadeler şu şekilde aktarıldı: İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, buzlanmadan kaynaklı ulaşımda aksamalar trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu sebeplerden ötürü 14 Ocak 2026 Çarşamba günü 1 gün süreyle Bayburt genelinde motokuryelerin, motosikletlerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklanmıştır.

