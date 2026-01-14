Yozgat'ta Jandarma'dan Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Yozgat jandarması, Saraykent, Karapınar, Atalan, Şefaatli, Yerköy ve Karanlıkdere'de yaban hayvanlarına yem bıraktı; av denetimleri ve akarsu atık su kontrolleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:41
Ekipler ormanlık ve kent alanlarında doğaya yem bıraktı

Yozgat İl Jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının çetin kış şartlarından etkilenmemesi için çalışma yürüttü.

Ekipler, Saraykent ilçesindeki Karapınar ve Atalan ormanlık alanlarına; Şefaatli ile Yerköy güzergahında bulunan Karanlıkdere mevkiine ve kent merkezine yem bıraktı.

Karanlıkdere mevkiinde av ve avlak denetimleri yapan jandarma, aynı zamanda akarsu kaynaklarına atık su deşarj edilip edilmediğini kontrol etti.

Yetkililer, yaban hayatının korunması, doğal dengenin sürdürülebilirliği ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

