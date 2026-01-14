Yozgat'ta Jandarma'dan Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Ekipler ormanlık ve kent alanlarında doğaya yem bıraktı

Yozgat İl Jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının çetin kış şartlarından etkilenmemesi için çalışma yürüttü.

Ekipler, Saraykent ilçesindeki Karapınar ve Atalan ormanlık alanlarına; Şefaatli ile Yerköy güzergahında bulunan Karanlıkdere mevkiine ve kent merkezine yem bıraktı.

Karanlıkdere mevkiinde av ve avlak denetimleri yapan jandarma, aynı zamanda akarsu kaynaklarına atık su deşarj edilip edilmediğini kontrol etti.

Yetkililer, yaban hayatının korunması, doğal dengenin sürdürülebilirliği ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

