Arıcak Erbağ Köyü'nde Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Muhtar Mehmet Ali Yıldız öncülüğünde köy gençleri doğaya el uzattı

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Erbağ Köyü'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için anlamlı bir çalışma yapıldı.

Çalışma, Erbağ Köyü Muhtarı Mehmet Ali Yıldız'ın öncülüğünde gerçekleştirildi. Köyün gençleri bir araya gelerek dağlık alanlara yem bıraktı ve yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sağladı.

Muhtar Mehmet Ali Yıldız, zorlu kış şartlarında doğadaki canlıların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak bu tür faaliyetlerin hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Köy gençleri de imkanlar ölçüsünde bu tür çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Yapılan çalışma vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı; kış aylarında yaban hayvanlarına yönelik duyarlılıkların artması temenni edildi.

ELAZIĞ'IN ARICAK İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN YABAN HAYVANLARI İÇİN ANLAMLI BİR ÇALIŞMA YAPILDI