Arıcak Erbağ Köyü'nde Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Arıcak Erbağ Köyü'nde Muhtar Mehmet Ali Yıldız ve köy gençleri, yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bıraktı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:57
Muhtar Mehmet Ali Yıldız öncülüğünde köy gençleri doğaya el uzattı

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Erbağ Köyü'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için anlamlı bir çalışma yapıldı.

Çalışma, Erbağ Köyü Muhtarı Mehmet Ali Yıldız'ın öncülüğünde gerçekleştirildi. Köyün gençleri bir araya gelerek dağlık alanlara yem bıraktı ve yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sağladı.

Muhtar Mehmet Ali Yıldız, zorlu kış şartlarında doğadaki canlıların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak bu tür faaliyetlerin hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Köy gençleri de imkanlar ölçüsünde bu tür çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Yapılan çalışma vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı; kış aylarında yaban hayvanlarına yönelik duyarlılıkların artması temenni edildi.

