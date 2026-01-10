Arnavutköy’de Fırtına ve Kar Uyarısı Sonrası Yağış Başladı

Meteoroloji uyarılarıyla beklenen kötü hava koşulları etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı fırtına ve zaman zaman kar yağışı uyarılarının ardından beklenen hava şartları kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Kurumun açıklamasında, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar, sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Alınan önlemler spor karşılaşmalarına da yansıdı; olumsuz hava şartları nedeniyle bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin başlama saati, fırtına uyarıları dikkate alınarak erkene çekildi. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Arnavutköy'de de yapılan uyarıların ardından yağış başladı. İlçede yağmur ve hafif rüzgâr etkisini göstermeye başlarken, zaman zaman rüzgârın şiddetinin arttığı gözlendi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda sürücüler hızlarını düşürürken, vatandaşlar korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki saatlerde rüzgârın kuvvetlenebileceğini, yüksek kesimlerde yağmurun yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğini belirterek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ARNAVUTKÖY’DE BAŞLAYAN YAĞMURDAN GÖRÜNTÜLER VE RÜZGARLA BİRLİKTE ISLANAN CADDE VE SOKAKLAR