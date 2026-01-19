Arpaçay’da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Kaymakam Muhammed Burak Akköz Başkanlığında

Arpaçay’da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
Kaymakam Akköz başkanlığında gerçekleşen değerlendirme
Kars’ın Arpaçay ilçesinde, Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.
Toplantı, kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Oğuzcan Korkut ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı.
Görüşmelerde ilçede kolluk kuvvetlerince yürütülen genel asayiş ve güvenlik uygulamaları ele alındı. Ayrıca, kış mevsimi kapsamında alınan ve alınması planlanan tedbirler değerlendirilerek uygulama stratejileri görüşüldü.
Toplantıda, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.
ARPAÇAY’DA ASAYİŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)