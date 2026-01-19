Arpaçay’da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Kaymakam Muhammed Burak Akköz Başkanlığında

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı; kış tedbirleri ve huzur çalışmaları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:38
Arpaçay’da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Kaymakam Muhammed Burak Akköz Başkanlığında

Arpaçay’da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Kaymakam Akköz başkanlığında gerçekleşen değerlendirme

Kars’ın Arpaçay ilçesinde, Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantı, kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Oğuzcan Korkut ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı.

Görüşmelerde ilçede kolluk kuvvetlerince yürütülen genel asayiş ve güvenlik uygulamaları ele alındı. Ayrıca, kış mevsimi kapsamında alınan ve alınması planlanan tedbirler değerlendirilerek uygulama stratejileri görüşüldü.

Toplantıda, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

ARPAÇAY’DA ASAYİŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)

ARPAÇAY’DA ASAYİŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
2
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
3
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
4
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
5
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları