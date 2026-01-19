Hasankeyf'te 'Gönül Köprüleri' Kuruluyor: Kaymakam Mehmet Ali İmrak Sahada

Hasankeyf'te 'Gönül Köprüleri' Kuruluyor

Kaymakam Mehmet Ali İmrak öncülüğünde Devlet-Millet Projesi sahada

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te, Devlet-Millet Projesi kapsamında kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ın bizzat katıldığı ev ziyaretlerinde ilçe sakinlerinin kapıları tek tek çalındı; samimi sohbetlerle vatandaşların talepleri yerinde dinlendi ve ihtiyaçları not alındı.

Bu ziyaretlerle devletin sıcak yüzünün doğrudan hissedilmesi, vatandaşlarla kamu yönetimi arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak projeyi şöyle özetledi: "Devletimizin şefkatli elini milletimizin yüreğine ulaştırmak için sahadayız".

Hasankeyf'te devam eden bu anlamlı çalışma, kamu yönetimi ile halk arasındaki gönül köprülerini güçlendirmeyi amaçlıyor ve yerel halkla kurulan doğrudan iletişim sayesinde hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

HASANKEYF’TE "GÖNÜL KÖPRÜLERİ" KURULUYOR: DEVLETİN ŞEFKAT ELİ HANELERE ULAŞTI