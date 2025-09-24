Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı TÜYAP'ta açıldı

Adana'da sanatseverleri buluşturan fuar 28 Eylül'e kadar ziyaretçi ağırlayacak

Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı, MSR Fuarcılık organizasyonuyla TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Açılış töreninde kent yöneticileri ve sanat dünyasından temsilciler yer aldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın güçlü bir sanat geçmişine sahip olduğunu ve kent halkının festivallere, fuarlara ilgi gösterdiğini vurguladı.

Köşger, "Adana'da normal günde olan adli vakalar, fuar, festival zamanlarında en minimum seviyeye düşüyor. Dolayısıyla Adanalıların hepsi festival, eğlence, sanat, kültür etkinliklerinden zevk alarak eğlenmesini biliyor." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, kentin bir festival ve fuarlar şehri olduğunu belirterek, şehri geliştirmek için ortak çaba gösterdiklerini aktardı. Açılış salonundaki canlı katılıma dikkat çeken Köşger, "Bu salonda gerçekleştirilmiş daha önceki fuarlarla mukayese edildiğinde çok canlı, dinamik bir katılım var. Zorluklara değdiğini görüyorum. Zorluklar var ama enerjisi, katılımı yüksek bir fuar organizasyonu olacağını ve Adanalıların çağdaş sanata ilgi göstereceğini tahmin ediyorum." dedi.

Köşger ayrıca kentte devam eden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ni anımsattı ve sanat ile estetiğin yaşam kalitesini yükselttiğini vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ise fuarın kentin kültür ve sanat yolculuğuna yeni bir perspektif getirdiğini ifade etti. Geçer, "Hep birlikte ve aynı kararlılıkla Adana'yı kültürün ve yaratıcılığın kenti yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Geçer sözlerine şöyle devam etti: "Adana sanatı en derinden yaşayan şehirlerden biri. Bunun en güçlü ve güncel örneği Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali. Kentin kılcal damarlarına kadar sanatı ve sinemayı ulaştırıyor, mahallelerimizde, ilçelerimizde her gün açık hava film deneyimi sunuyoruz. Düzenlediğimiz çağdaş sanat fuarıyla sanatla olan bağımızı pekiştiriyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından protokol tarafından kurdele kesilerek fuarın resmi açılışı yapıldı. Sanat galerileri, müzeler, koleksiyonerler ve sanatçıların katıldığı fuar, ziyaretçilere çağdaş sanatın güncel örneklerini sunuyor.

Fuar, 28 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Adana'da Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı sanatseverlerle buluştu. Vali Yavuz Selim Köşger (sol 4), Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer (sol 3) ve katılımcılar, MSR Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuarı kurdele keserek açtı.