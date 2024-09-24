Artvin'de Jeoradar ile Arkeolojik Kazı İncelemeleri Başladı

Artvin'de Jeoradar ile Arkeolojik Kazı Çalışmaları

Artvin ilinde üç farklı arkeolojik kazı alanında, jeoradar (Yer Altı Radar Sistemi) uygulamaları gerçekleştirilmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar, bölgedeki tarihi kalıntıların ortaya çıkartılmasını amaçlamaktadır.

Önemli Bilim İnsanları Çalışmalara Katıldı

Çalışmalara katılan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Kadıoğlu, kazıların sürdüğü Arhavi Ciha Kalesi, Ardanuç Kutlu Köyü Bağlığı ve Ardanuç Gevhernik Kalesi'nde detaylı incelemelerde bulundular.

Bölgenin Bilgileri Derinlemesine Araştırılacak

Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, bu alanların tahrip olan yapılarına dair bilgileri elde etmek amacıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti. Arhavi Ciha Kalesi'nde 50 cm, Kutlu Köyü'nde ise 1 m aralıklarla yer altı tarama işlemleri gerçekleştirildi.

Volkanik Cam ve Antik Fırın Ocağı Buluntuları

Kadıoğlu, Kutlu köyünde yapılan incelemelerde bazı obsidiyen parçalarının yanı sıra seramik antik fırın ocağı olabilecek yapılara dair bulgular elde ettiklerini açıkladı. Bu yapıların kültürel miras açısından önemli olduğunu vurguladı. Kadıoğlu, "Bu bölge, kazılarla Türk kültürel mirasının bir zenginliği olarak yeniden ortaya çıkacaktır," dedi.

Derinlik ve Katman Analizleri

Prof. Dr. Selma Kadıoğlu, amaçlarının kazı yapılmadan önce yer altındaki yapı kalıntılarının konum, alan ve derinlik değişimlerini belirlemek olduğunu ifade etti. Bu sürecin, arkeologlar için önemli bir bilgi kaynağı olacağını da sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü de Katıldı

Çalışmalara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ile Gevhernik Kalesi Kazı Başkanı Dr. Osman Aytekin de eşlik etti. Bu ekip, bölgedeki tarihi mirasın gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Artvin'de üç noktadaki arkeolojik kazı alanları jeoradar (yer altı radarı) ile görüntülendi. Kazıların, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilerlemesi planlanıyor.

Artvin'de üç noktadaki arkeolojik kazı alanları jeoradar (yer altı radarı) ile görüntülendi. Kazıların, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilerlemesi planlanıyor.

Artvin'de üç noktadaki arkeolojik kazı alanları jeoradar (yer altı radarı) ile görüntülendi. Kazıların, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilerlemesi planlanıyor.

Artvin'de üç noktadaki arkeolojik kazı alanları jeoradar (yer altı radarı) ile görüntülendi. Kazıların, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilerlemesi planlanıyor.

Artvin'de üç noktadaki arkeolojik kazı alanları jeoradar (yer altı radarı) ile görüntülendi. Kazıların, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilerlemesi planlanıyor.

Artvin'de üç noktadaki arkeolojik kazı alanları jeoradar (yer altı radarı) ile görüntülendi. Kazıların, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilerlemesi planlanıyor.

Artvin'de üç noktadaki arkeolojik kazı alanları jeoradar (yer altı radarı) ile görüntülendi. Kazıların, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilerlemesi planlanıyor.

Artvin'de üç noktadaki arkeolojik kazı alanları jeoradar (yer altı radarı) ile görüntülendi. Kazıların, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilerlemesi planlanıyor.