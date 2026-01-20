Artvin'de Kafkasör Yaylası Beyaz Örtüyle Sessizliğe Büründü

Yoğun kar yağışı yaylada kış manzarasını öne çıkardı

Artvin’de etkili olan kar yağışı, ünlü Kafkasör Yaylasını beyaz bir örtüyle kapladı. Yaz aylarında dolup taşan ladin, sarıçam, kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu yayla, kar yağışıyla birlikte sessizliğe büründü.

Yaylada kar kalınlığının bazı noktalarda 50 santimetreye ulaştığı görüldü; ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Doğu Karadeniz genelinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde kışın tüm güzelliğini ortaya koydu. Artvin merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası da yoğun kar yağışından nasibini aldı.

Yaz aylarında piknikçilerin uğrak noktası haline gelen yaylada, karla birlikte sessizlik hakim oldu.

