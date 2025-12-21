DOLAR
Artvin'de Yaban Hayatı Envanter Çalışması

Artvin'de yaban hayvanlarının popülasyon ve yaşam alanları için envanter çalışması yapıldı; üniversite, dernek ve enerji şirketi destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:57
Artvin'de Yaban Hayatı Envanter Çalışması

Artvin'de yaban hayatı envanter çalışması

Koruma ve sürdürülebilirlik hedefiyle il genelinde veri toplandı

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir yaban hayvanı envanter çalışması gerçekleştirildi.

İl genelinde yürütülen saha çalışmalarında, yaban hayvanlarının popülasyon durumu ve yaşam alanlarına ilişkin veriler titizlikle kayıt altına alındı.

Envanter çalışmasına Artvin Çoruh Üniversitesi, avcı dernekleri ve Doğuş Enerji çalışanları da destek vererek katkı sundu.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü açıklamasında, çalışmaya destek veren kurum ve paydaşlara teşekkür edilerek, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

