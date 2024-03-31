ASELSAN maaşı arşa çıkardı! Personel alımı şartları duyuruldu

Türkiye savunma Sanayi Kuruluşlarının öncü firması Aselsan, yayınladığı son dakika duyurusuyla beraber kadro açıkları belirlenirken personel alım yapılacağı bilgisi verildi. Aselsan personel alım ilan detayları ve şartlar...



KADROLARIN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Elektromanyetik Fırlatma (Emfs) Sistem Mühendisi

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

-Güç elektroniği alanında tecrübeye sahip,

-Tercihen COMSOL veya benzeri FEM programlarında tecrübeye sahip,

-Tercihen güç elektroniği alanında yüksek lisansını tamamlamış,

-Tercihen yüksek gerilim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip

-Tercihen sistem mühendisliği süreçlerine hakim ve daha önce sistem mühendisliği disiplin alanında tecrübe kazanmış,

-Yeni konularda araştırma yapmaya istekli ve sistematik şekilde araştırma sonuçlarını raporlayabilen,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Laboratuvarda ve arazi faaliyetlerinde çalışmaya elverişli,

-Farklı disiplinlerdeki ekipleri koordine edebilen ve yüksek motivasyona sahip,

-Seyahat engeli bulunmayan,

-İleri düzeyde İngilizce bilmek.





Hava ve Füze Sistemleri Sistem Mühendisi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun

Bölüm üzerinden en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tercihen Sistem Geliştirme Süreçlerine hâkim olmak.



Elektromanyetik Fırlatma (Emfs) Sistem Mühendisi

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

-Güç elektroniği alanında tecrübeye sahip,

-Tercihen COMSOL veya benzeri FEM programlarında tecrübeye sahip,

-Tercihen güç elektroniği alanında yüksek lisansını tamamlamış,

-Tercihen yüksek gerilim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip,

-Tercihen sistem mühendisliği süreçlerine hakim ve daha önce sistem mühendisliği disiplin alanında tecrübe kazanmış,

-Yeni konularda araştırma yapmaya istekli ve sistematik şekilde araştırma sonuçlarını raporlayabilen,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Laboratuvarda ve arazi faaliyetlerinde çalışmaya elverişli,

-Farklı disiplinlerdeki ekipleri koordine edebilen ve yüksek motivasyona sahip,

-Seyahat engeli bulunmayan,

-İleri düzeyde İngilizce bilmek.



PROJE MÜHENDİSİ

-Üniversitelerin Elektrik / Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun

-İyi seviyede İngilizce bilgisi olan

-Kurumsal kaynak planlama ve araçları (Primavera, SAP) bilgisine sahip

-Proje Yönetim konusunda 3 yıl ve üzeri bilgi sahibi

-Tercihen PMP, PRINCE2 sertifikası sahibi



