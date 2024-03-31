Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

ASELSAN maaşı arşa çıkardı! Personel alımı şartları duyuruldu

ASELSAN üzerinde personel alımı başlatılırken maaş tutarları dikkatleri çekti. ASELSAN tarafından yayınlanan son dakika açıklaması üzerine başvuru detayları ve şartlar haberimizde yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:05
ASELSAN maaşı arşa çıkardı! Personel alımı şartları duyuruldu

Türkiye savunma Sanayi Kuruluşlarının öncü firması Aselsan, yayınladığı son dakika duyurusuyla beraber kadro açıkları belirlenirken personel alım yapılacağı bilgisi verildi. Aselsan personel alım ilan detayları ve şartlar...

KADROLARIN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Elektromanyetik Fırlatma (Emfs) Sistem Mühendisi
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
-Güç elektroniği alanında tecrübeye sahip,
-Tercihen COMSOL veya benzeri FEM programlarında tecrübeye sahip,
-Tercihen güç elektroniği alanında yüksek lisansını tamamlamış,
-Tercihen yüksek gerilim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip
-Tercihen sistem mühendisliği süreçlerine hakim ve daha önce sistem mühendisliği disiplin alanında tecrübe kazanmış,
-Yeni konularda araştırma yapmaya istekli ve sistematik şekilde araştırma sonuçlarını raporlayabilen,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-Laboratuvarda ve arazi faaliyetlerinde çalışmaya elverişli,
-Farklı disiplinlerdeki ekipleri koordine edebilen ve yüksek motivasyona sahip,
-Seyahat engeli bulunmayan,
-İleri düzeyde İngilizce bilmek.

ASELSAN İŞ İLANI
Hava ve Füze Sistemleri Sistem Mühendisi
Elektrik/Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun
Bölüm üzerinden en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Tercihen Sistem Geliştirme Süreçlerine hâkim olmak.

Elektromanyetik Fırlatma (Emfs) Sistem Mühendisi
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
-Güç elektroniği alanında tecrübeye sahip,
-Tercihen COMSOL veya benzeri FEM programlarında tecrübeye sahip,
-Tercihen güç elektroniği alanında yüksek lisansını tamamlamış,
-Tercihen yüksek gerilim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip,
-Tercihen sistem mühendisliği süreçlerine hakim ve daha önce sistem mühendisliği disiplin alanında tecrübe kazanmış,
-Yeni konularda araştırma yapmaya istekli ve sistematik şekilde araştırma sonuçlarını raporlayabilen,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-Laboratuvarda ve arazi faaliyetlerinde çalışmaya elverişli,
-Farklı disiplinlerdeki ekipleri koordine edebilen ve yüksek motivasyona sahip,
-Seyahat engeli bulunmayan,
-İleri düzeyde İngilizce bilmek.

PROJE MÜHENDİSİ
-Üniversitelerin Elektrik / Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun
-İyi seviyede İngilizce bilgisi olan
-Kurumsal kaynak planlama ve araçları (Primavera, SAP) bilgisine sahip
-Proje Yönetim konusunda 3 yıl ve üzeri bilgi sahibi
-Tercihen PMP, PRINCE2 sertifikası sahibi

İLGİLİ HABERLER

Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

O banka promosyonu arşa çıkardı! Tak diye 25 bin TL yatıracak

O banka promosyonu arşa çıkardı! Tak diye 25 bin TL yatıracak

Banka hesabından bu talimatı veren şimdi yandı! Bankalar bunu habersiz yaptı

Banka hesabından bu talimatı veren şimdi yandı! Bankalar bunu habersiz yaptı

Bayram öncesi faizsiz kredi müjdesi! Şubeye gitmeye bile gerek yok

Bayram öncesi faizsiz kredi müjdesi! Şubeye gitmeye bile gerek yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor
6
Maaşını çeken BİM'e koşacak! Cuma günü 35 üründe fiyatlar yarıya çekilecek
7
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu

ASELSAN maaşı arşa çıkardı! Personel alımı şartları duyuruldu

Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek

Emeklilere 31 Mart sürprizi geldi! Hesaplarınızı hemen kontrol edin

Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

Banka hesabından bu talimatı veren şimdi yandı! Bankalar bunu habersiz yaptı

Bahar dizisinin finali ifşalandı! İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak

Bayram öncesi faizsiz kredi müjdesi! Şubeye gitmeye bile gerek yok

Düşüşe geçen altın fiyatlarının fişek gibi uçacağı tarihi açıkladı!

Sıfır otomobil 538 bin TL'ye düştü! Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor

Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

O banka promosyonu arşa çıkardı! Tak diye 25 bin TL yatıracak