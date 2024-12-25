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Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da 2025'te artacak, en düşüğü 10.000 TL olacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:39
Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Asgari Ücret Artışı 2025’te Geçerli Olacak

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı sonunda açıklandı. 2025'te geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, net asgari ücret 22.104 TL olarak belirlenirken, brüt asgari ücret ise 26.002 TL'ye yükseldi. Bu artış yalnızca çalışanları değil, aynı zamanda işsizlik maaşı alan vatandaşları da etkiliyor.

İşsizlik Maaşında Beklenen Artış

Yapılan hesaplamalara göre, en düşük işsizlik maaşı 10.000 TL civarında olacağı tahmin edilirken, mevcut durumda 7.940,27 TL olan en düşük işsizlik maaşı, yeni düzenlemeyle 10.322,3 TL'ye yükselecek. Aynı zamanda, önceki en yüksek işsizlik maaşı 15.880,54 TL'den, 20.644,7 TL'ye çıkacak.

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

İşsizlik Maaşı Hesaplama Yöntemi

İşsizlik maaşı, bir sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Günlük ortalama brüt kazancın %40'ı baz alınarak bu miktar elde edilmekte ve yasalar gereği aylık asgari ücretin toplam tutarının %80'inin üzerine çıkamayacak şekilde belirlenmektedir. Bu nedenle, asgari ücretteki artış, işsizlik maaşının alt ve üst sınırlarını da otomatik olarak arttırır.

Zamlı İşsizlik Maaşı Ne Zaman Ödenecek?

Yeni işsizlik maaşı rakamları, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Özellikle ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu süre zarfında, işsizlik maaşındaki artış, işsiz vatandaşların gider masraflarına önemli bir destek sağlayacak.

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