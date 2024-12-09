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Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Asgari ücret ve emekli maaşı arasındaki fark dikkat çekerken, yarınki toplantıda yeni rakamlar belirlenecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:18
Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor

Asgari ücret görüşmeleri, 10 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği bir süreç olarak öne çıkıyor. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, başkan Ergün Atalay aracılığıyla işverenin önerdiği yüzde 25 zammı kesin bir dille reddetti.

Ergün Atalay'dan Açıklamalar

Zonguldak'ta bir programda konuşan Atalay, asgari ücretin artık sadece belirleme ücreti olmadığını vurgulayarak, bunun bir geçim kaynağı haline geldiğini ifade etti. Atalay, "Asgari ücret, yüzyıllardır tartışılan bir konu. Ancak artık bunu geçim ücreti olarak görmek zorundayız. Türkiye’nin en büyük sözleşmesi 9 milyon insanı kapsıyor ve bunların yüzde 99’u sendikasız," dedi.

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Komisyon Rakamları Belirleyecek

Asgari ücretle ilgili olarak farklı kesimlerden gelen rakamların olduğunu belirten Atalay, asgari ücretin belirlenmesinde yetkinin komisyona ait olduğunu vurguladı. İlk olarak işveren ve hükümetin rakamlarını açıklaması gerektiğini ifade etti.

Emekli Maaşlarının Düşüşü

Atalay, geçmişe dair çarpıcı bir veri paylaşarak, 10 yıl önce emekli maaşlarının asgari ücretin yüzde 50 üzerinde olduğunu, ancak şimdi durumun tam tersine döndüğüne dikkat çekti. Sadece emekli maaşının asgari ücretten düşük olduğunu kabul etmediklerini belirtti.

Bu önemli görüşmeler öncesinde, asgari ücret zammı ile ilgili çeşitli tahminler ve beklentiler gündemde. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılar, çalışanların yaşam standartları üzerinde belirleyici bir etki yaratacak.

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