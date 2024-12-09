Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi

Çalışanları sevindirecek haberler peş peşe geliyor! Asgari ücrete refah payı geleceği yönünde açıklamalar yapılırken, gözler hükümetin alacağı kararlara çevrildi. 10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret komisyonu toplantıları öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan İfadeleriyle Umut Verdi

Bakan Işıkhan, toplantılarda tüm tarafların görüşlerinin dikkate alınacağını belirterek, “Komisyon, sadece satın alma gücünü korumakla kalmayacak, aynı zamanda refah payı verme hedefiyle çalışacak” dedi. Yüksek zam beklentilerinin dillendirilmesi, işçi kesiminde bir umut oluşturdu.

EYT ve Emekli Maaşı Değerlendirmesi

Bunun yanı sıra emekli maaşlarına yönelik de önemli açıklamalarda bulunan Işıkhan, EYT'nin mali etkilerini vurguladı. EYT maliyeti 2024 yılı için 592,6 milyar lira olarak hesaplanırken, yaklaşık 6 milyon kişinin bu haktan faydalanacağı ifade edildi.

Çalışanların Beklentileri Artıyor

Asgari ücrette yapılacak olan zammın senelik enflasyon oranının üzerinde olması ve alım gücünü arttıracak şekilde belirlenmesi gerektiği belirtiliyor. Son olarak, asgari ücrete en son 2024 Ocak ayında zam yapılmıştı. Şimdi ise çalışanlar, yeni yılı umutla bekliyor.