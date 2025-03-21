Aşık Veysel Vefatının 52. Yılında Sivas'ta Anıldı

Aşık Veysel, vefatının 52. yılında Sivas'ta düzenlenen törenle anıldı. Torunu ve davetliler, onun mirasını yaşatmak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:06
Aşık Veysel Vefatının 52. Yılında Sivas'ta Anıldı

Aşık Veysel Vefatının 52. Yılında Sivas'ta Anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 52. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen özel bir törenle anıldı. Aşık Veysel'in doğum yeri olan Sivrialan köyü'ndeki mezarı başında yapılması planlanan anma programı, hava muhalefeti nedeniyle ilçe merkezindeki Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı İhsan Maskar'ın Açıklamaları

Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, programda yaptığı konuşmada Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Maskar, Aşık Veysel'in "Anadolu coğrafyasının kültürler mozaiği" olduğu ve sevgi, hoşgörü aşılayan bir halk ozanı olarak topluma önemli mesajlar verdiğini belirtti. Ayrıca, onun eserlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ettiğini vurguladı.

Torunundan Duygusal Bir Hatırlatma

Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu'nun kızı Kardelen Şatıroğlu, dedesinin "Dostlar beni hatırlasın" sözüyle herkesin gönlünde yer ettiğini belirtti. Aşık Veysel'in, 7 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetse de bunu bir engel olarak değil, bir ışık olarak gördüğünü dile getirdi.

Kardelen Şatıroğlu, "Dedem Aşık Veysel, sazıyla gördü, sazıyla konuştu, sazıyla herkesin yüreğine dokundu. Onun türküleri birer hayat dersi oldu. Dedemin sözleri bu toprakların mayasıdır" diyerek Aşık Veysel'in mirasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Programın Detayları

Aşık Veysel'in eserlerini seslendiren ses sanatçılarının da katıldığı anma programına, torunları ile birlikte Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aşık Veysel, eserleriyle halkın gönlünde yaşamaya devam edecek.

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