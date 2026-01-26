Aşkale’de Cirit Coşkusu: 3 Mart ve Hükümdar Kulüpleri Dostluk Müsabakası

Aşkale'de Aşkale 3 Mart Atlı Spor Cirit Kulübü ile Aziziye Hükümdar Atlı Spor Cirit Kulübü arasındaki dostluk müsabakası, izleyicilerin yoğun ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:08
Aşkale’de cirit coşkusu sahaya taştı

İlçe sahasında oynanan dostluk müsabakası renkli görüntülere sahne oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde cirit heyecanı yaşandı. Aşkale 3 Mart Atlı Spor Cirit Kulübü ile Aziziye Hükümdar Atlı Spor Cirit Kulübü arasında düzenlenen dostluk müsabakası, ilçe cirit sahasında oynandı.

Karşılaşma, hem sporcular hem de izleyiciler açısından renkli görüntülere sahne oldu ve ilçede cirit sporunun yeniden canlanmasına işaret etti.

Yaklaşık iki ay önce kurulan Aşkale 3 Mart Atlı Spor Cirit Kulübü, bu yıl oynanacak olan Cirit Müsabakaları Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp, lige hazır bir şekilde başlamak amacıyla iki haftalık periyotlarla dostluk müsabakaları oynayarak eksiklerini görmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Ahmet Kahveci, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, hem lige hazırlandıklarını hem de ilçeye güzel bir sportif faaliyet kazandırdıklarını belirterek, "Haziran ya da temmuz ayında başlaması planlanan cirit müsabakalarına kadar eksiklerimizi tespit edip takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Lige iddialı bir şekilde başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Dostluk müsabakasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, etkinlik Aşkale’de cirit sporunun canlanması ve yerel spor kültürünün gelişmesi açısından olumlu karşılandı.

