Giresun-Sivas kara yolunda heyelan: Yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Giresun’u Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri üzerinden İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Giresun-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı kısa süreliğine aksattı. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Heyelanın oluşumu

Giresun-Şebinkarahisar güzergâhında bulunan İkisu mevkiinde kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte kar kütlelerinin erimesi sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Heyelanda yola düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşım bir süre sağlanamadı.

Müdahale ve çalışmalar

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları 104. Giresun Şube Şefliği Eğribel Bakımevi ekipleri, iş makineleri ile yola düşen kaya ve toprak birikintilerini temizledi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergah kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle kar yağışının ardından yaşanan ani sıcaklık artışlarının heyelan riskini artırdığına dikkat çekti. Sürücülere dikkatli olmaları ve bölgede olası benzer olaylara karşı trafik işaret ve uyarılarına mutlaka uymaları çağrısında bulunuldu.

