Şanlıurfa'da Dilencilik ve Hanutçuluk Yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle il genelinde dilencilik ve hanutçuluk faaliyetlerini yasakladı; ihlallerde idari ve adli işlem uygulanacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:03
Şanlıurfa'da Dilencilik ve Hanutçuluk Yasaklandı

Şanlıurfa'da Dilencilik ve Hanutçuluk Resmen Yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kamu düzeni, güvenliği ve toplumsal huzurun korunması amacıyla il genelinde dilencilik ve hanutçuluk faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.

Kapsam ve Yasaklanan Alanlar

Genel emirde, sokak, cadde, meydan, park ve bahçeler, otoparklar, duraklar, tarihi ve kültürel alanlar, ibadethaneler, banka ATM’leri, köprü altları, trafik ışıkları ve kavşaklar başta olmak üzere umuma açık alanlarda dilenmek, insanları rahatsız ederek para istemek, araç camı silmek, mendil, çiçek ve benzeri ürünler satmak yasaklandı.

Ayrıca toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, eğlence mekanlarında ve kaldırımlarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde yapılan bu tür faaliyetlerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle önleneceği vurgulandı.

Çocuklar ve Geri Dönüşüm Toplama Yasağı

Genel emirde, çocukların velileri veya vasileri yanında bulunsa dahi çöplerden ve sokaklardan geri dönüşüm malzemesi toplama işlerinde çalıştırılmalarının ve bu faaliyetlere dahil edilmelerinin yasak olduğu belirtildi.

Hanutçuluk Tanımı ve Yasağın Kapsamı

Hanutçuluk olarak tanımlanan; iş yeri önlerinde yayaların geçişini engelleyen, ısrarcı, yüksek sesli veya fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemleri ile iş yeri sınırları dışında yapılan tanıtım ve ikram faaliyetleri de yasak kapsamına alındı.

Yaptırım ve Denetim

Karara aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İl İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi. Fiillerin çocuklar tarafından işlendiğinin tespiti halinde ebeveynler veya vasiler hakkında da cezai işlem yapılacağı açıklandı.

Vali'nin Değerlendirmesi ve Uygulama

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 'Dilencilik ve vatandaşları rahatsız ederek para isteme faaliyetleri kamu düzenini bozabilmekte, zaman zaman da trafik ve çevre güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Özellikle çocuklar, engelliler ve kendini idare edemeyecek durumdaki kişilerin istismar edildiği bu tür faaliyetlerin zamanla organize yapılara dönüşebildiği ve suçla bağlantılı sonuçlar doğurabildiği de göz önüne alınarak hazırladığımız genel emir kararını uygulayarak, ilimizde yaşanması muhtemel olumsuz durumları önlemeyi amaçlıyoruz' dedi.

Vali Şıldak, denetimlerin emniyet, jandarma ve belediye zabıta birimleri tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'de Küpe Takılan Damızlık Kuzulara Brusella ve Şap Aşısı
2
Giresun-Sivas kara yolunda heyelan: Yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
3
Şanlıurfa'da Dilencilik ve Hanutçuluk Yasaklandı
4
Marmaris'te Fırtına Minare Külahını Yerinden Oynattı — Söküm Başladı
5
DPÜ Cakarta'da: Endonezya Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda
6
Erzincan'da Katı Atık Depolama Sahası 4. Kısmı Hizmete Hazır
7
Amasya'da Yılın Annesi Fatma Çoban: Zihinsel Engelli 3 Oğluna Ömrünü Adadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları