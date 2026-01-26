Kırklareli'de Küpe Takılan Damızlık Kuzulara Brusella ve Şap Aşısı

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, küpe takılan damızlık kuzulara brusella ve şap aşısı uygulamalarının titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:31
Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri aşılamayı sürdürüyor

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri, küpe takılan damızlık kuzulara yönelik aşı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, brusella ve şap aşıları titizlikle uygulanıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından damızlık kuzulara yönelik küpe takma işlemleri ile brusella ve şap aşılamaları titizlikle gerçekleştirilmektedir" denildi.

Teknik ekiplerin sahadaki çalışmaları ile hem hayvan sağlığının korunması hem de hastalıkların kontrol altına alınması hedefleniyor.

