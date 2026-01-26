Marmaris'te Fırtına Minare Külahını Yerinden Oynattı — Söküm Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde fırtına, Armutalan'daki caminin minare külahını oynattı; belediye ve itfaiye ekipleri söküm ve onarım çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:31
Marmaris'te fırtına cami minaresinin külahını yerinden oynattı

Olay ve müdahale

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar sonucunda bir caminin minare külahı yerinden oynadı. Olayın ardından çan kulesi çevresinde yaşayanlara dikkatli olun uyarıları yapıldı.

Belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, geniş güvenlik önlemleri altında külahın sökülmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, külahın tamir edilip yeniden yerine takılacağının bilgisini verdi.

Bölgede genel durum

Aynı fırtına ve yağışlarda ilçede iki tekne karaya oturmuş, bazı ağaçlar ise devrilmişti. AFAD ekipleri ve ilçedeki tüm kurumlar olumsuzluklara karşı teyakkuzda bulunuyor.

Yetkililer, yarın da etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağış nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

FIRTINADAN ZARAR GÖREN MİNAREDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

