Aşkale'de Dondurucu Soğuklar: Gece -33, Sabah -26

Aşkale'de dondurucu soğuklar günlük yaşamı felç etti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede gece saatlerinde termometreler -33 dereceyi gösterirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte sıcaklık -26 derece olarak ölçüldü.

Sabah vakti araçlar çalışmadı, vatandaşlar zorlandı

Sabahtan işe gitmek üzere araçlarına yönelen vatandaşlar, aşırı soğuk nedeniyle otomobillerini çalıştırmakta güçlük çekti. Birçok araç soğuk havadan dolayı çalışmazken, halk zor anlar yaşadı.

Yetkililer uyardı: Buzlanma ve don riskine dikkat

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer ayrıca, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR.