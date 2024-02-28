Aslan burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Aslan Burcu Haftalık Yorumu

Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, bu hafta maddi konularda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz gelirler gecikebilir veya azalabilir. Ailevi veya ortaklı işlerde, yatırım veya miras gibi konularda, ya da aile bireylerinin sağlığıyla ilgili konularda, çözüm bulmakta güçlük çekebilirsiniz. Bu hafta güneş ve merkür balık burcunda ilerliyor ve satürn’le olan kare açısını bırakıp neptün’le kavuşuyor. Bu durum, maddi konularda belirsizlik ve karmaşa yaratabilir. Para alacak mıyım, harcama yapabilir miyim, kredi çekebilir miyim, miras konusunda bana karşı dürüst davranılıyor mu, gibi sorular aklınızı kurcalayabilir. Bu hafta sezgileriniz güçlü olacak, bu konularda size yol gösterebilir. Ancak kaygı, korku ve endişe duygularınız da artabilir. Aile içinde sağlık sorunu olanlar varsa, bu hafta durumları tekrar gündeme gelebilir ve tedavi süreci hakkında net bir bilgi alamayabilirsiniz. Bu hafta geçici bir hafta, lütfen tanımadığınız kişilerle iş yapmayın, yatırım yapmayın, bilmediğiniz yerlerden kolay para kazanma hayallerine kapılmayın, çünkü bunlar size zarar verebilir, sevgili arkadaşlar, akıllıca davranın.

Aslan Burcu Aşk Hayatı

7-10 Mart arasında ilişki ve evlilik hayatınızda biraz gerginlik ve tartışma yaşanabilir. Aslında bu dönemde tutku ve heyecan da var, ama karşılıklı inatlaşma da olabilir. Bu inatlaşma ilişkinizi yıpratabilir, gerek yok bu tartışmalara. Bu tartışmalar geçmişten gelen veya biriktirilen konularla ilgili olabilir. Bu konuları çözmek için uygun bir zaman değil. Ayrıca ortaklıklar, paydaşlıklar, hissedarlıklar gibi konularda da krizler, problemler, patlamalar yaşanabilir. Bu kişiyle çalışırım, bu kişiyle çalışmam, gibi net kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar sizi net ayrımlara götürebilir. 10 Mart’tan sonra merkür koç burcuna geçiyor ve siz kendinize, hayallerinize, ne istediğinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Basın, yayın, medya, iletişim, sosyal medya gibi alanlarda, yurt dışıyla ilgili konularda, ticari girişimlerde başarı elde edebilirsiniz. Ayrıca parayla ilgili konularda da kariyerinizde olumlu sonuçlar alabilir ve daha net, daha mantıklı planlar ve hayaller kurabilirsiniz. 10 Mart’tan sonra haftanın geneli daha iyi olacak. Bu hafta biraz sabredin, sevgili Aslanlar.