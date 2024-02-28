Bist 100
9.156,39 0%
DOLAR
31,19 0,14%
EURO
33,79 -0,05%
ALTIN
2.031,1 0,41%

Aslan burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta Aslanlar, maddi konularda belirsizlik ve zorluk yaşayabilir, aile ve sağlık sorunlarıyla uğraşabilir, ilişkilerinde gerginlik ve tartışma yaşayabilir. Hafta sonunda ise kendilerine ve hayallerine odaklanabilir, iletişim ve ticaret alanlarında başarı elde edebilir. Bu hafta akıllıca davranın ve sabredin.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:10
Aslan burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Aslan Burcu Haftalık Yorumu

Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, bu hafta maddi konularda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz gelirler gecikebilir veya azalabilir. Ailevi veya ortaklı işlerde, yatırım veya miras gibi konularda, ya da aile bireylerinin sağlığıyla ilgili konularda, çözüm bulmakta güçlük çekebilirsiniz. Bu hafta güneş ve merkür balık burcunda ilerliyor ve satürn’le olan kare açısını bırakıp neptün’le kavuşuyor. Bu durum, maddi konularda belirsizlik ve karmaşa yaratabilir. Para alacak mıyım, harcama yapabilir miyim, kredi çekebilir miyim, miras konusunda bana karşı dürüst davranılıyor mu, gibi sorular aklınızı kurcalayabilir. Bu hafta sezgileriniz güçlü olacak, bu konularda size yol gösterebilir. Ancak kaygı, korku ve endişe duygularınız da artabilir. Aile içinde sağlık sorunu olanlar varsa, bu hafta durumları tekrar gündeme gelebilir ve tedavi süreci hakkında net bir bilgi alamayabilirsiniz. Bu hafta geçici bir hafta, lütfen tanımadığınız kişilerle iş yapmayın, yatırım yapmayın, bilmediğiniz yerlerden kolay para kazanma hayallerine kapılmayın, çünkü bunlar size zarar verebilir, sevgili arkadaşlar, akıllıca davranın.

Aslan Burcu Aşk Hayatı

7-10 Mart arasında ilişki ve evlilik hayatınızda biraz gerginlik ve tartışma yaşanabilir. Aslında bu dönemde tutku ve heyecan da var, ama karşılıklı inatlaşma da olabilir. Bu inatlaşma ilişkinizi yıpratabilir, gerek yok bu tartışmalara. Bu tartışmalar geçmişten gelen veya biriktirilen konularla ilgili olabilir. Bu konuları çözmek için uygun bir zaman değil. Ayrıca ortaklıklar, paydaşlıklar, hissedarlıklar gibi konularda da krizler, problemler, patlamalar yaşanabilir. Bu kişiyle çalışırım, bu kişiyle çalışmam, gibi net kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar sizi net ayrımlara götürebilir. 10 Mart’tan sonra merkür koç burcuna geçiyor ve siz kendinize, hayallerinize, ne istediğinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Basın, yayın, medya, iletişim, sosyal medya gibi alanlarda, yurt dışıyla ilgili konularda, ticari girişimlerde başarı elde edebilirsiniz. Ayrıca parayla ilgili konularda da kariyerinizde olumlu sonuçlar alabilir ve daha net, daha mantıklı planlar ve hayaller kurabilirsiniz. 10 Mart’tan sonra haftanın geneli daha iyi olacak. Bu hafta biraz sabredin, sevgili Aslanlar.

İLGİLİ HABERLER

Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı
2
Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaş ile Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor
3
Tükenmez kalem lekesini çıkarmanın kolay yolu! Deterjanlarla saatlerce uğraşmanıza gerek kalmayacak
4
Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
5
8000 personel alımı için son şans! İşi olmayanlara dolgun maaşlı iş kapısı açıldı
6
Koç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
7
Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Limonun Şaşırtıcı Özelliği! Alnınıza ve Ensenize Sürünce Bakın Neler Oluyor?

A101 herkesi şaşkına çevirecek! "Bunu da mı yapıyor" dedirten kampanya da yetişen ev sahibi oluyor

Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

Kelebeklerin Gizli Mesajı! Seçtiğiniz Kelebeğe Göre Karakterinizin En Belirgin Özelliğinizi Ortaya Çıkarıyor!

8000 personel alımı için son şans! İşi olmayanlara dolgun maaşlı iş kapısı açıldı

Yay burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!

6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu