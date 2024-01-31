Aslan burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Yeni Ay sizi nasıl etkileyecek? İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda neler değişecek?

Duygu Demir: Sevgili Aslanlar ve Yükselen Aslanlar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, 25 Ocak’ta burcunuzda gerçekleşen dolunayın etkilerini arkada bırakmaya başladınız. Şimdi karşıt burcunuz kova burcunda oluşacak yeni aya doğru ilerliyorsunuz. Bu süreçte, mutlu olmayı, aşkı ve heyecanı arzuladınız ve dile getirdiniz. Artık önünüzdeki dönem, ilişkilerinizi nasıl yöneteceğiniz, ortak bir zemin nasıl bulacağınız ve ortaklıklar, paydaşlıklar, komisyonlu işler gibi konularda nasıl doğru kararlar vereceğiniz ve iletişim kuracağınızla ilgili. Çünkü gökyüzü, güneşin ardından merkürün de kova burcuna geçmesiyle, yedinci evinizde, karşıt burcunuzda, birlikte karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Mantıklı kararlar vermeniz ve ortak bir noktada buluşmanız gerektiğini gösteriyor.

Yeni Ayın Etkileri

Öte yandan, altıncı evinizde halen venüs ve mars bulunduğu için, günlük hayatınızda koşuşturmaca, iş planları, angarya işler, alışveriş, ev düzeni, sağlık gibi konular devam ediyor. Bu konulara cumartesi gününe kadar devam edebilirsiniz. Cumartesi günü sabah saatlerinde kova burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Perşembe ve cuma günü hayatınızı akışına bırakın. Cumartesi gününden itibaren yeni kararlar almaya başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, mevcut ilişkinizde yeni bir sayfa açabilir, birlikte hareket etmek için yeni bir düzen kurabilirsiniz. Bu yeni ay, size yeni bir sayfa, yeni bir enerji, yeni bir düzen getirecek gibi görünüyor.

Yeni Ayın Zorlukları

Bu yeni ay biraz zorlayıcı bir yeni ay. Eğer sallantılı bir ilişkiniz varsa, bu yeni ay size ilişkinizi bitirme kararı aldırabilir. Artık yapamadığınızı, özgür olmak istediğinizi hissedebilirsiniz. Ya da iş hayatınızda, uranüsün onuncu evinizden yaptığı etkiyle, ortaklık, paydaşlık, kariyer gibi konularda kopma yaşayabilirsiniz. Şöyle düşünün, geçen iki yıldır yapmak isteyip de yapamadığınız ilişki ve ortaklık konularında, kariyerinizi ve toplumdaki yerinizi de etkileyen bazı konularda, artık durgunluk sona eriyor. Bir anda hareketleniyor ve bir karar veriyorsunuz. İlişkiniz bir seviyeye geliyor, ya da ilişkiniz bitiyor. İlişkinizde bir denge kurmanız gerekiyor. Bu yeni ayın kare açısı var. Kare açı, bunu zorlanarak yapacağımız anlamına geliyor. Yani bir sallanıp sonra tekrar toparlanacağız. Bu süreçte bazı şeyleri de bitirebiliriz. Sakin kalın sevgili aslanlar. Ortaklaşa hareket edin. Sizin için uzun vadede en uygun, en mantıklı olan neyse, bunun kararını alın diyor gökyüzü sizlere.