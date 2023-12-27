Aslan ve Yükselen Aslanlar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN: ASLAN YÜKSELEN ASLAN BURCU 2024 YORUMU

ASLAN YÜKSELEN ASLAN BURCU: Sevgili Aslanlar, 2024 senesine Aslan gibi girmeye hazır mısınız? Kedi gibi bir sene geçirdiniz. Aslan gibi kükrüyor, parlıyor ve sahnelere çıkıyorsunuz. "Satrün 2024 boyunca Balık burcunda ilerleyecek" 8. evinizi yoklayacak bir disiplin getirecek. Uzun zamandır memuriyete atanmayı bekliyorsanız bu sene atanablirsiniz. Belki bir şirket kuruyorsunuz, onay alacaksınız. Devlet ile ilgili vergiler ile ilgili işler gündeme gelebilir. Çocuk sahibi olmak isteyen Aslanlar var ise hamilelik gibi konular gündeme gelebilir. "21 Ocak'ta Plüton Koca burcuna geçiyor" bu hareket sizin için çok önemli. Neptün'ün Balık burcunda hareket ediyor olması, 8. evinizde önemli bir hayalinizi bu sene gerçekleştirmenize yardımcı olacak fırsatlar meydana gelecek.

2024 Güneş ve Ay Tutulmaları Koç-Terazi aksında olacak. Aslan burcu 3. ve 9. evinde yaşayacak

Burada yaşayacağınız ilk tutulma anı 3. evde 25 Mart'ta meydana gelecek. Yakın çevre, arkadaş ilişkileriniz çok değerli olacak. Eğer sosyal medya'da iş yapıyorsanız, iletişimsel işler yapıyorsanız çok şanslı dönemdesiniz. Dijitalde bir iş yapıyorsanız fırsatlı bir dönemdesiniz. Kardeşleriniz varsa , kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde çok şanslı olduğunuz dönemlerdesiniz. Gerçekten parladığınız ve söz edildiğiniz bir dönem olacak. "8 Nisan saat 21.18'de Koç burcunda 19. derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor" bu da sizi, başka bir yöne başka bir adıma götürecek. O dönemlerde eğer bir eğitim almak, iş teklifi almak gibi durumlarla karşılaşırsanız hemen kabul edin. Yeni bir döneme, 8 Nisan zamanlarında yeni bir adım atacaksınız.

26 Mayıs'ta Jüpiter, İkizler burcuna geçiyor

Bir yıl boyunca Jüpiter'in İkizler burcuna geçmesi önemli bir konu olacak. 11. evinize denk geliyor bu da şunu gösteriyor, hem 3 ve 9'larda bir tutulma yaşacaksınız. Hem de 11. evinizde bir Jüpiter geçişi yaşacaksınız. Bu adeta kariyerinizde çok söz edildiğiniz, çok zirveye ilerlediğiniz bir zaman. Yaşadığınız haksızlıklar, yanılgılar... iş hayatınızda o kadar olumsuz şeyler yaşadınız ki. 2023 senesinde, mutlu olamadınız.

Bu sene çok fazla seyehat edebilirsiniz. Kazançlarınızı arttıracağınız bir yıl olacak. "18 Eylül saat 05.45'te Balık burcunda 25 derecede bir Parçalı Ay Tutulması gerçekleşiyor" 8. evinize geliyor. Bu da ortak yapacağınız, kazançlı işlerde bir şeyi kurmak, oluşturmak gibi konularda büyük bir fırsat sunuyor. Kendinizi daha çok değerli hissedeceğiniz ve sizin değerinizin anlaşıldığı bir sene olacak. Kardeş sorumlulukları, yakın çevre, arkadaş sorumlulukları, akraba dedikodularına da biraz açık olduğunuz senelerdesiniz. 26 Mayıs zamanına özellikle dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi geliştirmek bu yılın en önemli konusu. Kendinize yapacağınız yatırımı kimseye yapmayın. Plüton Kova burcuna geçeceği için, evlilik ve ilişkiler ile ilgili çok iyi ve önemli bir adım atabilirsiniz. Yeni insanlar ile tanışabilirsiniz. 2024 senesinde tanışacağınız insan sizin bundan sonraki hayatınızda çok önemli bir rol üstlenen kişi olabilir. Belki bir karar vermek, evlilik kararı vermek, yeni bir adım atmak adına da önemli noktada hareket edebilirsiniz.