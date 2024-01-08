Astrolog Aygül Aydın, bu haftanın şanslı burcunu açıkladı! İşte 8-14 Ocak haftası burç yorumları

8-14 Ocak haftası burç yorumları: Aygül Aydın bu haftanın şanslısını duyurdu!

Astrolog Aygül Aydın, 8-14 Ocak haftası için burçlara yönelik yorumlarını Youtube hesabı üzerinden yayınladı. Bu hafta hangi burç en çok kazanç elde edecek? İşte haftalık Astroloji analizi...

Astrolog Aygül Aydın'ın 8-14 Ocak haftası burç yorumları

Aydın, bu hafta anlaşmalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak burçlar için şöyle dedi:

Sevgili Koçlar, artık sizi üzen, yaralayan, tamir edemediğiniz ne varsa hepsini arkada bırakıyorsunuz. Yeni başlangıçlar, yeni adımlar atacağınız bir hafta içindesiniz. Ama bunun yanında sürpriz gelir kaynakları, sürpriz kazançlar da söz konusu. Aniden gelen iş önerileri de olabilir. Çünkü Uranüs para evinizde ve güneş oraya üçgen yapacak.

Sevgili Boğalar, Güneş Uranüs üçgeni sizler için şanslı bir hafta oluşturacak... Birileri size hak ettiğiniz şeyleri vermeyip sunmuyor ve sizi aldatıyor gibi hissediyorsunuz. Panik yapmayın, acele etmeyin ve bu şekilde duygu ve düşünceler içinde kendinizi de yitirmeyin. 14 Ocak'ta Merkür Yaydan çıkıp Oğlak burcuna girecek, burada biraz sarsılabilirsiniz.

Sevgili İkizler, belki bu ay bir borç ödemeniz gerekecek, ekonomik açıdan ama rahatlıkla ödeyeceksiniz. Beklediğiniz devletle ilgili bir işiniz varsa bu hafta onay çıkabilir. Bağışıklık sisteminizde zayıflamalar olabilir. Çünkü Güney Ay Düğümü Terazi burcunda.

Sevgili Yengeçler, hiç ummadığınız partnerinizden, ilişkinizden, eski bir ilişkinizden birden bir şeyler karşınıza çıkabilir. 14 Ocak'ta Merkür yaydan Oğlak burcuna da gireceği için 13 14 Ocak tarihleri bir konuşma bir görüşme olabilir. Bence fırsatlar var, yeni bir iş açabilir yurt dışı ile ilgili konularınız varsa yurt dışıyla ilgili şanslarınızın da bu hafta çok faydalı bir şekilde yükseldiğini görebilirsiniz.

Sevgili Aslanlar, bu hafta enerjiniz değişecek. İşler yoluna girecek, kariyerinizde ışıldıyorsun. Ustalaşma dönemine giriyorsunuz. Aşk hayatınızda yeni bir aşk arıyorsanız ya da uzun zamandır flört ettiğiniz konuştuğunuz biri varsa bununla ilgili bir netlik yaşayabilirsiniz.

Sevgili Başaklar. Aile hayatınızda rahatlayacaksınız, ev hayatınızda rahatlayacaksınız. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Duygusal dünyanız, ikili ilişkileriniz yeni başlangıçlara gidecek.

Sevgili Teraziler, Sizi yaralayan sizi kıran üzen şeylerin aslında ne kadar da büyük şansınız olduğunu bu hafta anlayabilirsiniz. Kime ne kadar değer vermeniz gerektiğini ne kadar olmanız gerektiğini bunları anlıyorsunuz.

Sevgili Akrepler, evlilik ve ilişkilerde yaşadığınız uzun zamandır süren sorunları artık bir sonuca bağlayacaksınız.

Sevgili Yaylar, önümüzdeki süreçte en çok para kazanacağınız şeyler olacak. Yenilikler içinde olacaksınız, iletişiminizde çok dikkat edin. Duygusal davranmayın, bu hafta yeni kararlar alın.

Sevgili Oğlaklar, bu haftayı çok iyi değerlendirin, hayatınızın değişeceği kaderinizin yönünün değişeceği tanıştığınız başlattığınız her şeye bu hafta ulaşabilirsiniz. Lütfen dikkat edin.

Sevgili Kovalar, geçtiğimiz haftalarda biraz yorgunluklar zorluklar yaşamış olabilirsiniz, zor geçmiş bir hafta olabilir ama artık adım adım daha güçlendiğiniz bir zamandasın. Mental bir yorgunluk yaşıyorsunuz Bu da sizi stres yapıyor olabilir.

Sevgili Balıklar, bu hafta bir şeyler olacak sizin arkanızdan. güzel pozitif olumlu, güzel bir gelişme sizi bekliyor. İş hayatınızda, kariyerinizde görünürlülüğünü arttığı söz sahibi olduğunuz bir noktada olacaksınız.