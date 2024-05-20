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Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi

Yiyen tarifini almadan gitmeyecek! Patatesli kıymalı gazel böreği! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 18:16
Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi

Altın günlerinizde sürekli aynı böreği yapmaktan sıkıldıysanız bu tarif tam da size göre. Çıtır çıtır Osmanlı mutfağını anımsatan böreğin detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

PATATESLİ KIYMALI GAZEL BÖREĞİ TARİFİ

Gazel böreği, hazırlaması keyifli, her lokmasında lezzetiyle büyüleyen bir börek tarifi. Hamur hazırlama kolaylığı ve iç harcının verdiği tatmin edici his, çay saatlerine veya özel günlere özel bir atmosfer katıyor. İncecik açılan hamurların arasına enfes kıymalı iç dolguyla kat kat yapılan bu böreğin her parçası Osmanlı mutfağını anımsatan bir lezzet sunuyor. Yüzey hamurunun zengin bir tereyağ tadı vardır ve taze pişmiş, enfes, çıtır bir dokuya sahiptir. Bu tarif, dolgunun kesildiğinde dağılmaması için özenle hazırlanmıştır ve özel günler veya günlük yemekler için mükemmeldir. Her lokmasında sıcak bir tada sahip olan gazel hamur işleri, ev yapımı hamur işleri sevenlerin favorisidir.

MALZEMELER

İç Harcı

250 gram kıyma

İki tane haşlanmış patates

İki yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tane büyük boy soğan

Bir demet maydanoz (isteğe bağlı)

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Hamuru için

Dört su bardağı un

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir buçuk su bardağı su

Bir su bardağı eritilmiş tereyağı (Arasını sürmek için)

Beş yemek kaşığı nişasta (Bezeleri açmak için)

Üzerine

Bir tane yumurta

Gazel Böreği Tarifi

İç harcını hazırlamak için soğanları küp küp doğrayın. Bir tavaya yağı ekleyip soğanları kavurun. Kıymayı da ilave edip kavurmaya devam edin. Hamuru için tüm malzemeleri derin bir kaseye alıp hamuru elinize yapışmayacak kıvama gelinceye kadar yoğurun. Hamuru on eşit parçaya bölüp üzerini bir bezle örtüp dinlenmeye bırakın. Kavrulan kıymanın üzerine haşlanmış patatesleri rendeleyerek ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Dinlenmiş bezeyi nişastayla açmaya başlayın. Yağlanmış tepsiye bezeyi dizin. Üzerine 1-2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ekleyin ve her şeyi üstüne yayın. Her katmana yağ uygulayarak bu yöntemi beş kat boyunca tekrarlayın. Beşinci katta iç karışımı hamurun üzerine yayın. Kalan bezeyi de aynı şekilde yapın. Hamuru dilimler halinde kesin. 1-2 yemek kaşığı tereyağını yumurta ile yağlayın. 180 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika altın rengi oluncaya kadar pişirin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Gazel böreği hazırlarken böreğin çok kuru olmaması için dengeli ve eşit miktarda iç malzeme kullanmaya çalışmalı, böreğin her yerinin eşit şekilde pişmesi için fırın sıcaklığını kontrol etmelisiniz. Gazel Böreği Püf Noktaları; İç harcın lezzetli olması için baharatların dengeli olması, kurumaması için nemli bir bez üzerinde bekletilmesi ve pişirirken yeterli miktarda yağ kullanılması gerekir. Hamurun yumuşamasını önlemek için hamuru çok ince yapmamak, pişirmeden önce hamuru yeterince dinlendirmek ve pişirme sırasında fırının çok ısınmamasına dikkat etmek oldukça mühimdir.

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Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi

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