Atakum'da 'Tatilde Anılar Biriktiriyoruz' Sömestr Programı

Atakum'da 'Tatilde Anılar Biriktiriyoruz' yoğun ilgi görüyor

Atakum Belediyesi tarafından sömestr tatiline giren öğrencilere yönelik düzenlenen 'Tatilde Anılar Biriktiriyoruz' programı yoğun ilgi görüyor. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde tatil süresince devam eden etkinlikler, çocuklara hem eğlence hem de eğitim imkanı sunuyor.

Çeşitli atölyelerle hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

Programın ilk haftasında gerçekleştirilen atölyeler arasında İngilizce, çini, drama ve yüz boyama yer aldı. İngilizce atölyesine katılan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde dilin inceliklerini öğrenirken pratik yapma fırsatı buldu; konuşma ve gramer becerilerini geliştirdiler. Çini atölyesinde çocuklar, usta eğitmenlerin yönlendirmesiyle ata mirası bir sanatla tanıştı ve el emeği eserler ortaya koydu.

Drama ve yüz boyama atölyesi ise çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Tuval boyama çalışmasında hayal güçlerini kağıda döken minikler, eğitmenlerin beğenisini kazandı.

Geri dönüşüme katkı ve farkındalık çalışmaları

İkinci hafta İleri Dönüşüm Atölyesi ile başladı. Çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen atölyede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekibi öğrencilere sıfır atık konusunda bilgiler verdi. Öğrenciler, plastik şişe, kapak ve çeşitli atık malzemelerden rengarenk süs eşyaları ve saksılar hazırlayarak atıkları sanat eserine dönüştürdü.

Ayrıca masal atölyesinde Türk ve dünya edebiyatından seçilen eserler sahnelendi; minik tiyatrocular yetenekleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Tatil programı takvimi

Program kapsamında planlanan etkinlik takvimi şöyle devam ediyor:

28 Ocak Çarşamba — 7-12 yaş grubuna yönelik Resim Baskı Atölyesi (13.00-14.30)

29 Ocak Perşembe — Akran Zorbalığı Semineri (13.30) ve Film Gösterimi (14.30)

30 Ocak Cuma — Tasarım ve Beceri Atölyesi (12.00-13.30) ve Çini Atölyesi (13.30-16.00) ile program sona erecek.

Atakum Belediyesi'nin düzenlediği bu program, öğrencilerin sömestr tatilini verimli ve yaratıcı şekilde değerlendirmesine olanak tanıyor.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİNİN YARIYIL TATİLİNE GİREN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ, ‘TATİLDE ANILAR BİRİKTİRİYORUZ’ PROGRAMI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. İNGİLİZCE ATÖLYESİNDEN ÇİNİ BOYAMAYA VE FARKINDALIK SEMİNERLERİNE GENİŞ İÇERİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN PROGRAM, TATİL BOYUNCA DEVAM EDECEK.