Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası

Sakarya'da ocak ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde15 dereceyi göstermesiyle birlikte sıcak ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor.

Vatandaşlar dışarı çıktı

Kış ortasında ölçülen 15 derecelik hava, vatandaşları çarşı, park ve bahçelere yönlendirirken bu alanlarda yoğunluk oluştu. Ilık rüzgar günlük yaşamı da olumlu etkiliyor ve sokaklara hareketlilik getirdi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini belirtiyor.

Vatandaşların görüşleri

Talha Tezer güzel havanın etkisini şöyle özetledi: 'Normalde bu günlerde Sakarya'da soğuk hava etkisini gösteriyordu ve biraz endişeliyiz. Bu aralar gayet sıcak, insanlar mont değil, kazak ve hırka türü elbiseler giyiyor. Havalar biraz daha ısındı ve herkes çarşı, pazara çıktı. Bu güzel günlerin tadını çıkartıyor.'

Zeynep Sude Aydın ise sıcak havanın ruh sağlığına olumlu etkisini vurguladı: 'Havaların ısınması mental olarak insanlara çok iyi geliyor. Biz de kendimizi dışarı atıyoruz bu durumlarda. Havaların kapalı olduğu zamanlarda bazı insanlar kendilerini depresif hissedebiliyor. Havaların açılması ise mental olarak iyi geliyor.'

SAKARYA’DA OCAK AYININ SON GÜNLERİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN HAVA SICAKLIKLARI, ADETA SONBAHARI ARATMAYAN GÜNLER YAŞATIYOR. KENT GENELİNDE TERMOMETRELERİN 15 DERECEYİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE SICAK VE RÜZGARLI HAVA ETKİLİ OLUYOR.