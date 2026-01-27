Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası

Sakarya'da ocak ayı son günlerinde sıcaklıklar 15°C'ye ulaştı; vatandaşlar dışarı çıktı, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşüp yağışlı havanın gelmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:10
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası

Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası

Sakarya'da ocak ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde15 dereceyi göstermesiyle birlikte sıcak ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor.

Vatandaşlar dışarı çıktı

Kış ortasında ölçülen 15 derecelik hava, vatandaşları çarşı, park ve bahçelere yönlendirirken bu alanlarda yoğunluk oluştu. Ilık rüzgar günlük yaşamı da olumlu etkiliyor ve sokaklara hareketlilik getirdi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini belirtiyor.

Vatandaşların görüşleri

Talha Tezer güzel havanın etkisini şöyle özetledi: 'Normalde bu günlerde Sakarya'da soğuk hava etkisini gösteriyordu ve biraz endişeliyiz. Bu aralar gayet sıcak, insanlar mont değil, kazak ve hırka türü elbiseler giyiyor. Havalar biraz daha ısındı ve herkes çarşı, pazara çıktı. Bu güzel günlerin tadını çıkartıyor.'

Zeynep Sude Aydın ise sıcak havanın ruh sağlığına olumlu etkisini vurguladı: 'Havaların ısınması mental olarak insanlara çok iyi geliyor. Biz de kendimizi dışarı atıyoruz bu durumlarda. Havaların kapalı olduğu zamanlarda bazı insanlar kendilerini depresif hissedebiliyor. Havaların açılması ise mental olarak iyi geliyor.'

SAKARYA’DA OCAK AYININ SON GÜNLERİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN HAVA SICAKLIKLARI...

SAKARYA’DA OCAK AYININ SON GÜNLERİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN HAVA SICAKLIKLARI, ADETA SONBAHARI ARATMAYAN GÜNLER YAŞATIYOR. KENT GENELİNDE TERMOMETRELERİN 15 DERECEYİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE SICAK VE RÜZGARLI HAVA ETKİLİ OLUYOR.

SAKARYA’DA OCAK AYININ SON GÜNLERİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN HAVA SICAKLIKLARI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları