Vanlı Dağcıların Ağrı Dağı Kış Tırmanışı: Zirveye Yakın Güvenlik İnişi

Rota Doğa Sporları Kulübü'nün kış faaliyeti, olumsuz hava nedeniyle sonlandırıldı

Rota Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen kış faaliyetinde gerçekleştirilen Ağrı Dağı tırmanışı, zirveye yakın bir noktada etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle güvenlik önceliği gözetilerek sonlandırıldı.

Van Gölü Havzası'nı ve çevresini tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüten kulüp, zorlu kış koşullarındaki tırmanışlarına devam ediyor. Program kapsamında kulüp yöneticileri Sedat Karacan ve Fatih Cıngü ile Ağrı Dağı'na kış tırmanışı düzenlendi. Faaliyet, 19 Ocak'ta Çevirmen köyü mevkiinden başladı ve ekip ilk etapta 3 bin 500 metre seviyesinde kamp kurdu.

Tırmanışın ikinci gününde ekip, 4 bin 200 metre kampına ulaştı. Zirve tırmanışı denemesi 21 Ocak gecesi başlatıldı; ancak 4 bin 500 metre seviyesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ekip, güvenliği ön planda tutarak iniş kararı aldı.

Faaliyette antrenörlerin disiplinli yaklaşımı, ekip uyumu ve doğru risk değerlendirmesi öne çıktı. Zorlu kış koşullarına rağmen alınan kararla ekip, güvenlik tedbirlerini esas alarak operasyonu sonlandırdı ve bölgeden güvenli bir şekilde ayrıldı.

ROTA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ’NÜN KIŞ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA AĞRI DAĞI’NA GERÇEKLEŞTİRİLEN TIRMANIŞ, ZİRVEYE YAKIN BİR NOKTADA ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE GÜVENLİK ÖNCELİĞİ GÖZETİLEREK SONLANDIRILDI.