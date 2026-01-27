Şahinbey Ampute Liderliğe Yükseldi: Trabzon'u 3-0 Yendi

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek ligde liderliğe yükseldi.

Maç Özeti

Akkent Spor Köyü Ampute Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada, soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarların desteğini arkasına alan mavi beyazlı ekip sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Mücadeleyi 3-0 kazanarak önemli bir üç puan elde eden Şahinbey, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmayı Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki ve taraftarlar izledi.

Cuma Güzel maç sonrası şu ifadeleri kullandı: "Altın değerinde 3 puan aldık. oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Şampiyonluk yolunda önemli 3 puan elde ettik. 3 gollü bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş ise takımın iyi mücadele ettiğini ve liderlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ŞAHİNBEY AMPUTE LİDER OLDU