Meteorolojiden Elazığ'a Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden çarşamba uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için çarşamba günü beklenen yağışlara ilişkin önemli bir uyarı yayımladı.

Yapılan açıklamada Elazığ’da çarşamba günü beklenen yağışların güney ilçeler (Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak) ile 1500 metre üzeri yerlerde kuvvetli (10-20cm) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir.

Ani sel, ulaşımda aksamalar, çatı çökmesi, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Vatandaşlar ve yetkililer olası olumsuz etkiler nedeniyle tedbir almalı; ulaşım, yapı güvenliği ve acil durum planları gözden geçirilmelidir.

