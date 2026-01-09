Ataşehir Belediyesi 201 Siteyi Ziyaret Etti — 26 bin 936 Daireyle Doğrudan İletişim

Amaç: Yerinde tespit, hızlı çözüm ve ortak yönetim

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki sitelere yönelik yürüttüğü doğrudan iletişim ve iş birliği programı kapsamında vatandaşlarla yerinde görüşmeler yapıyor. Hedef, sorunları sahada tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Ataşehir'i sakinleriyle birlikte yönetmek.

Program doğrultusunda, şimdiye kadar Barbaros, Esatpaşa, Fetih, İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal ve Örnek mahallelerinde toplam 201 site ziyaret edilerek 26 bin 936 daire ile doğrudan iletişim kuruldu. Diğer 10 mahalledeki ziyaretlerin de oluşturulan program dahilinde devam etmesi planlanıyor.

Belediye, vatandaşların kent merkezine gelmesini beklemeyip aktif şekilde sitelere gidiyor. Ziyaretler, bazen site yöneticileriyle, bazen site sakinlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor; çalışma saatleri dikkate alınarak akşamları veya hafta sonlarında düzenlenen toplantılar genellikle en az 1 saat sürüyor, sorun yoğunluğuna göre 2 - 2 buçuk saate kadar çıkabiliyor.

Koordinasyon ve hızlı çözüm mekanizması

Belediye bünyesinde kurulan Sitelerden Sorumlu Koordinatörlük, düzenli ziyaretlerle iletişimi sağlıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, Çözüm Merkezi entegrasyonu sayesinde anında sisteme girilerek ilgili müdürlüklere yönlendiriliyor. Ataşehir Belediyesi'nin Akıllı Belediyecilik anlayışıyla yetki alanındaki sorunlara hızlı müdahale edilirken, yetki dışındaki konularda vatandaşlara şeffaf bilgilendirme yapılıyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, programın amacı olarak vatandaşlarla doğrudan temas kurmayı, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmeyi ve ilçeyi sakinleriyle birlikte yönetme felsefesini hayata geçirmeyi gösterdi.

Koordinatör Ayten Bağdatlıoğlu Kartal ise programın temel hedefini şöyle özetledi:

"Vatandaşlarımızın, kendilerini fark edilmiş ve muhatap alınmış hissettiği, daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ziyaretlerin yanı sıra, sitelerin yöneticilerine özel bir ’site hattı’ ve bir ’e-posta grubu’ bulunuyor. Site yöneticileri, bu kanallar aracılığıyla bize ulaşarak talep ve şikâyetlerini iletebilmekte, bunlar da ilgili birimlere aktarılmaktadır. Ancak ziyaretler, bu mevcut sistemlerin ötesinde doğrudan teması amaçlamaktadır" dedi.

